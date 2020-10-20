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Rüşan Anıl ATAR/ ADANA, (DHA)
Haber Giriş: 20.10.2020 - 09:42 | Son Güncelleme:

Adana’da 1400 litre sahte içki ele geçirildi

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Adana’da 1400 litre sahte içki ele geçirildi
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Adana'da polis ekiplerinin kaçak içki üretimi yapılan bir çiftlik evine düzenlediği operasyonda piyasa değeri 350 bin TL olan 1400 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan kişi, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, son dönemde sahte içkiden ölümlerin artması üzerine harekete geçti. Ekipler, Seyhan ilçesine bağlı Hadırlı Mahallesi’nde bulunan bir çiftlikte kaçak olarak içki üretildiği bilgisine ulaşınca operasyon düzenledi. Çiftliğin bahçesinde bulunan depoda arama yapan ekipler, piyasa değeri 350 bin TL olan 1400 litre sahte içki ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan kişi, adliyeye sevk edildi.

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