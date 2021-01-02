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Anıl ATAR/ADANA, (DHA)
Haber Giriş: 02.01.2021 - 09:55 | Son Güncelleme:

Adana'da 14 yıl hapisle aranan kadın hükümlü yakalandı

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Adana'da 14 yıl hapisle aranan kadın hükümlü yakalandı
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ADANA’da, insan ticareti yapma, fuhşa teşvik etme gibi suçlardan 14 yıl 5 ay 3 gün hapis cezasına çarptırılan, cezaevi firarisi Fatoş Ö., polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, insan ticareti yapma, fuhşa teşvik etme, resmi belgede sahtecilik suçlarından 14 yıl 5 ay 3 gün hapis cezasına çarptırılan ve 2017 yılında cezaevinden kaçan Fatoş Ö.’nün yakalanması için çalışma başlattı. Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi’ne taşındığı ve burada gizlendiği belirlenen Fatoş Ö.’nün adresine baskın yapan polis, firari kadını yakaladı. Emniyete götürülen Fatoş Ö., işlemlerinin ardından önce adliyeye, ardından cezaevine gönderildi.

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