×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Adana'da 10 gündür aranıyordu! 2,5 saatte yakalandı kesilip dağıtılacak!

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Kurbanlık#İhtiyaç Sahipleri
Adanada 10 gündür aranıyordu 2,5 saatte yakalandı kesilip dağıtılacak
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2025 09:26

Adana Kozan'da bayramın ilk günü kaçan kurbanlık keçi 10 gün sonra bulundu. Yakalanan keçi kesilip ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Haberin Devamı

Olay, İlçeye bağlı Mahmutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Bayramın ilk günü ipini kopararak kaçan kurbanlık keçi, bölgede yapılan aramaya rağmen bulunamadı.

2,5 SAAT SONRA YAKALANDI

Keçiyi mahalle sakinlerinden Mustafa Özev fark etti. Kardeşiyle birlikte yaklaşık 2,5 saat keçiyi kovalayan Özev sonunda yakaladı. Yakalanan keçi sahibine teslim edilirken, kurban edilip ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasının planlandığı öğrenildi.

Adanada 10 gündür aranıyordu 2,5 saatte yakalandı kesilip dağıtılacak

Keçiyi fark eden mahalle sakini Mustafa Özev, "Sabah kuşlarıma bakarken damda keçiyi gördüm. Hemen kardeşim Soner'e haber verdim. Bayramda arkadaşımız Nazmi'nin kaybolan kurbanlığı olduğunu düşündük. Doğrulayınca 2,5 saat süren bir kovalamacanın ardından çalılıkların içinde yakalayabildik. Çok ürkekti, sürekli kaçtı ama sonunda yakalayıp sahibine teslim ettik" dedi.

Haberin Devamı

Kurbanlığını teslim alan Nazmi Demirci ise" Annem çok sevinecek. Kaçan kurbanlık yerine başka bir hayvan alıp kesmiştik ama bu keçiyi de kesip ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız. Annem kaçmasına çok üzülmüştü. 25 bin TL'ye almıştık. Keçiyi yakalamak için uğraşan komşularımıza, arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Çok mutlu olduk, ama en çok annem sevinecek" diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana#Kurbanlık#İhtiyaç Sahipleri

BAKMADAN GEÇME!