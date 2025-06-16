Adana'da 10 gündür aranıyordu! 2,5 saatte yakalandı kesilip dağıtılacak!

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Olay, İlçeye bağlı Mahmutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Bayramın ilk günü ipini kopararak kaçan kurbanlık keçi, bölgede yapılan aramaya rağmen bulunamadı.
2,5 SAAT SONRA YAKALANDI
Keçiyi mahalle sakinlerinden Mustafa Özev fark etti. Kardeşiyle birlikte yaklaşık 2,5 saat keçiyi kovalayan Özev sonunda yakaladı. Yakalanan keçi sahibine teslim edilirken, kurban edilip ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasının planlandığı öğrenildi.
Kurbanlığını teslim alan Nazmi Demirci ise" Annem çok sevinecek. Kaçan kurbanlık yerine başka bir hayvan alıp kesmiştik ama bu keçiyi de kesip ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız. Annem kaçmasına çok üzülmüştü. 25 bin TL'ye almıştık. Keçiyi yakalamak için uğraşan komşularımıza, arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Çok mutlu olduk, ama en çok annem sevinecek" diye konuştu.