Adana'da 1 milyon liralık kaçak sigara operasyonu: 2 tutuklama

Haberin Devamı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Sarıçam ilçesinde bir aracı takibe aldı. Düzenlenen operasyonda durdurulan araçta yapılan aramada, 4 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara, bin 280 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralarla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

Yakalanan 2 şüpheli ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

UYUŞTURUCU DENETİMİNDE 65 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Narkotim ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik çalışmasını sürdürdü. Farklı noktalarda yapılan denetimlerde bir çok kişi durdurularak üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Yapılan üst taramalarında toplamda 125,65 gram bonzai, 8 gram bonzai hammaddesi, 7,44 gram esrar, 124 adet uyuşturucu hap ve 2,22 gram metafetamin ele geçirildi.

Haberin Devamı

Uyuşturucu madde kullandığı ileri sürülen 65 şüpheli gözaltına alınarak, polis merkezlerine teslim edildi. Ekiplerin sahada çalışmasının aralıksız devam ettiği belirtildi.