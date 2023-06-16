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Adana’da 1 milyon 300 bin 678 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

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#Adana#Kaçak Akaryakıt#Operasyon
Adana’da 1 milyon 300 bin 678 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2023 09:48

Adana’da polisin bir bitkisel yağ üretim tesisine düzenlediği operasyonda atık yağların kimyasal işlemden geçirilmesiyle elde edilen 1 milyon 300 bin 678 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi'ndeki bitkisel yağ üretim tesisinde atık yağ tedarik edilip, kimyasal işlemlerden geçirilerek, piyasaya kaçak akaryakıt olarak sürüldüğünü tespit etti.

Ekipleri tarafından tesise düzenlenen operasyonda, 1 milyon 300 bin 678 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyonda, şüpheli E.Ü. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Adana#Kaçak Akaryakıt#Operasyon

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