Adana ve Osmaniye'de peş peşe depremler! Panik dolu anlar kamerada

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AFAD verilerine göre Adana’nın Saimbeyli ilçesinde saat 14.19'da 4.8 büyüklükte deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 8 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem yüzeyde hafif şekilde hissedildi. Bu depremden 18 dakika sonra aynı ilçede 4.9 büyüklükte ikinci bir deprem daha oldu.

Ardından Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre; saat 14.43'te merkez üssü Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan sarsıntının, kısa süreli tedirginliğe neden olduğu belirtildi.

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PANİK ANLARI KAMERADA

Depremin sarsıntısıyla beraber bazı vatandaşlar panik ile evlerinden dışarı çıkarken ev içi kameralardan gelen görüntülerde avizelerin şiddetli şekilde sallandığı görüldü.

Kendilerini sokağa ve geniş meydanlara atan vatandaşlar bir anda sallandıklarını ve güvenli yerlere ulaştıklarını söyledi.