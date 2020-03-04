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Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)
Haber Giriş: 04.03.2020 - 08:54,Son Güncelleme:/

Adana ve İstanbul'da FETÖ operasyonu

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Adana ve İstanbul'da FETÖ operasyonu
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ADANA ve İstanbul'da, FETÖ'nün gizli haberleşme programı Bylock kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 9 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bylock kullandıkları belirlenen aralarında kadınların da bulunduğu 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri de şüphelilere yönelik Adana ve İstanbul'da, eş zamanlı operasyon başlattı. Şafak vakti başlatılan operasyonda Adana'da yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. İstanbul'da gözaltına alınan şüpheliler ise işlemlerinin  ardından Adana'ya getirilecek. Operasyon sürüyor.

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