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2 ilde orman yangını... Havadan ve karadan müdahale sürüyor

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#Yangın#Adana#Çanakkale
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2025 14:06

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde orman yangını çıktı. Yangınlara müdahale etmek için söndürme ekipleri bölgeye sevk edildi. Antalya'nın Kumluca ilçesinde arazide çıkan yangının ise yakındaki ormana sıçramaması için havadan ve karadan müdahale sürüyor. Öte yandan Adana'nın İmamoğlu ilçesi ve Çanakkele'de Merkeze bağlı Erenköy yakınlarında çıkan yangınlar kontrol altına alındı.

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Adana’nın İmamoğlu ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. İmamoğlu ilçesi Kızılheyik mevkisinde, saat 10.00 orman yangını çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopter ile çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, ekiplerin 4 saatlik mücadelesi ile kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

2 ilde orman yangını... Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Öte yandan yangına müdahaleye giden bir arazözün devrilmesi sonucu araçtaki 2 kişi, hafif yaralandı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

 

 

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2 ilde orman yangını... Havadan ve karadan müdahale sürüyor

TARIM ARAZİSİNDEKİ YANGIN ORMANA SIÇRADI

Çanakkale’de de Merkeze bağlı Erenköy yakınlarında arasındaki tarım arazisinde, saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılıp, ormana da sıçradı.

2 ilde orman yangını... Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Çevredekilerin ihbarıyla, bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. 

2,5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Karadan ve havadan yapılan müdahalenin ardından yangın, saat 14.30 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre 8 hektar tarım arazisi ve 9 hektar orman alanı zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

MANİSA'DA ALEVLERE MÜDAHALE EDİLİYOR

Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Gelenbe Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 12.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri ve dumanı görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

2 ilde orman yangını... Havadan ve karadan müdahale sürüyor

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İhbarla bölgeye 4 uçak, 4 helikopter, 25 arazöz, 11 su tankeri ve 4 dozer ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor. 

2 ilde orman yangını... Havadan ve karadan müdahale sürüyor

ANTALYA'DA EKİPLER BÖLGEYE YÖNLENDİRİLDİ

Antalya Kumluca'ya bağlı Yenikışla Mahallesi yakınlarındaki ise arazide, öğle saatlerinde yangın çıktı. Büyüyerek hızla yayılan yangının söndürülmesi için bölgeye ekipler yönlendirildi. Yangının yakındaki ormana sıçramaması için 2 uçak, 2 helikopter, 6 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda işçiyle müdahale başlatıldı. Yangının ormana sıçramaması için ekiplerin yoğun şekilde çalıştığı belirtildi.

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#Yangın#Adana#Çanakkale

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