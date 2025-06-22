2 ilde orman yangını... Havadan ve karadan müdahale sürüyor

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Adana’nın İmamoğlu ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. İmamoğlu ilçesi Kızılheyik mevkisinde, saat 10.00 orman yangını çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopter ile çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, ekiplerin 4 saatlik mücadelesi ile kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan yangına müdahaleye giden bir arazözün devrilmesi sonucu araçtaki 2 kişi, hafif yaralandı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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TARIM ARAZİSİNDEKİ YANGIN ORMANA SIÇRADI

Çanakkale’de de Merkeze bağlı Erenköy yakınlarında arasındaki tarım arazisinde, saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılıp, ormana da sıçradı.

Çevredekilerin ihbarıyla, bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

2,5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Karadan ve havadan yapılan müdahalenin ardından yangın, saat 14.30 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre 8 hektar tarım arazisi ve 9 hektar orman alanı zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

MANİSA'DA ALEVLERE MÜDAHALE EDİLİYOR

Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Gelenbe Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 12.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri ve dumanı görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

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İhbarla bölgeye 4 uçak, 4 helikopter, 25 arazöz, 11 su tankeri ve 4 dozer ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

ANTALYA'DA EKİPLER BÖLGEYE YÖNLENDİRİLDİ

Antalya Kumluca'ya bağlı Yenikışla Mahallesi yakınlarındaki ise arazide, öğle saatlerinde yangın çıktı. Büyüyerek hızla yayılan yangının söndürülmesi için bölgeye ekipler yönlendirildi. Yangının yakındaki ormana sıçramaması için 2 uçak, 2 helikopter, 6 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda işçiyle müdahale başlatıldı. Yangının ormana sıçramaması için ekiplerin yoğun şekilde çalıştığı belirtildi.