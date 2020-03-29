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AA
Haber Giriş: 29.03.2020 - 15:09,Son Güncelleme:/

Adana Valiliğinden 'Kovid-19 kaynaklı vefat görüntüsüne' yalanlama

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Adana Valiliğinden 'Kovid-19 kaynaklı vefat görüntüsüne' yalanlama
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Adana Valiliği, kentte bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle yaşamını yitirdiği iddiasıyla sosyal medyada paylaşılan görüntülerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında Yeşilevler Mahallesi'nde 25 yaşındaki bir gencin Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybettiğine dair görüntülerin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Konuyla ilgili yapılan araştırmada, ilimizde gerçekleşen böyle bir vaka bulunmadığı, görüntülerin gerçeği yansıtmadığı anlaşılmıştır. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan bu önemli süreçte vatandaşlarımızı korku ve paniğe sürükleyecek gerçek dışı paylaşımların yapılmamasını, sadece resmi kaynaklardan yapılan açıklamaların dikkate alınmasını önemle rica ederiz." ifadesi kullanıldı.

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