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Adana Valiliği: Emniyetin deposundan mühimmat hırsızlığına ilişkin 11 kişi gözaltına alındı

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#Adana Valiliği#Emniyet#Hırsızlık
Adana Valiliği: Emniyetin deposundan mühimmat hırsızlığına ilişkin 11 kişi gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2024 22:24

Adana Valiliği, Emniyet Müdürlüğü'nün deposundan mühimmat çalınmasıyla ilgili 11 şüphelinin gözaltına alındığını, çalınan mühimmatın Bayğaralar silahlı suç örgütüne satışına ilişkin iddialar konusunda ise herhangi bir delile rastlanılmadığını açıkladı.

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Bazı sosyal medya platformlarında Adana Emniyet Müdürlüğü'nün deposundan silah ve mühimmat çalındığı, Bayğaralar silahlı suç örgütüne satıldığı paylaşımlarının ardından Adana Valiliği yazılı açılamada bulundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü deposundan çeşitli mühimmatın çalınmasıyla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda; 'Zimmet ve Silah-Mühimmat Ticareti' suçunu işlediği tespit edilen faillerin yakalanmasına yönelik çok yönlü araştırma ve soruşturma başlatılmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştirdiği tespit edilen toplam 11 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahısların ikamet, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda İl Emniyet Müdürlüğü depo envanterine kayıtlı olduğu tespit edilen mühimmat ele geçirilmiştir. Basın organları ve sosyal medyada yer alan 'söz konusu mühimmatın Bayğaralar silahlı suç örgütüne satışına ilişkin' iddialar konusunda herhangi bir delile rastlanılmamıştır. Başlatılan adli ve idari soruşturmalar çok yönlü olarak yürütülmektedir."

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#Adana Valiliği#Emniyet#Hırsızlık

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