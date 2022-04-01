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Adana teravih namazı saat kaçta? 2022 Adana teravih – yatsı namazı vakti

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Adana teravih namazı saat kaçta 2022 Adana teravih – yatsı namazı vakti

Adana teravih namazı saati ile ilgili araştırmalar hız kazandı. İlk teravih namazı bu akşam kılınacak. Müslümanlar iki yıl aranın ardından camilerde cemaat ile beraber bu ibadeti yerine getirecekler. Teravih ve vitir namazının vakti, yatsı namazının vaktidir. Peki, Adana teravih namazı saat kaçta kılınacak? İşte imsakiye bilgilerine göre Adana teravih namazı saatleri

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Adana teravih namazı saati belli oldu. Ramazan ayı 2022 yılında 2 Nisan’da başlayacak. İlk teravih namazı ise bu akşam kılınacak. Yatsı namazı saatinde Müslümanlar cemaat ile beraber teravih namazını da kılacaklar. Teravih namazını dört rekâtta bir selam vererek kılmak caiz ise de, iki rekâtta bir selam vererek kılmak daha faziletlidir. Adana'da ilk teravih namazı 20:24'te kılınacak.

ADANA’DA TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Teravih namazı 1 Nisan Cuma günü başlayacak. Adana’da ilk teravih namazı 20:24'te kılınacak.

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Adana teravih namazı saat kaçta 2022 Adana teravih – yatsı namazı vakti

ADANA’DA İLK SAHUR NE ZAMAN?

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Adana’da ilk sahur için imsak vakti 04:55 olacak.

ADANA’DA İLK İFTAR SAAT KAÇTA?

Adana’da ilk iftar 19:08’da yapılacak.

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