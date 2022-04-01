Adana teravih namazı saat kaçta? 2022 Adana teravih – yatsı namazı vakti

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Adana teravih namazı saati belli oldu. Ramazan ayı 2022 yılında 2 Nisan’da başlayacak. İlk teravih namazı ise bu akşam kılınacak. Yatsı namazı saatinde Müslümanlar cemaat ile beraber teravih namazını da kılacaklar. Teravih namazını dört rekâtta bir selam vererek kılmak caiz ise de, iki rekâtta bir selam vererek kılmak daha faziletlidir. Adana'da ilk teravih namazı 20:24'te kılınacak.

ADANA’DA TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Teravih namazı 1 Nisan Cuma günü başlayacak. Adana’da ilk teravih namazı 20:24'te kılınacak.

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ADANA’DA İLK SAHUR NE ZAMAN?

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Adana’da ilk sahur için imsak vakti 04:55 olacak.

ADANA’DA İLK İFTAR SAAT KAÇTA?

Adana’da ilk iftar 19:08’da yapılacak.