Adana'da hırdavat dükkanındaki yangın kontrol altına alındı

Yeşiloba Mahallesi Seyhan Ticaret Merkezi'ndeki 3 katlı hırdavat dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çevrede önlem alınmasının ardından itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.

Söndürme çalışmalarına İl Emniyet Müdürlüğünün Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da katıldı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Adana'nın Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi Seyhan Ticaret Merkezi'nde 3 katlı hırdavat dükkanında çıkan yangın, 70 itfaiye personelinin müdahalesi ile 4 saatte kontrol altına alındı. Alevler nedeniyle iş yerinde büyük çapta zarar meydana geldi. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için de inceleme başlatıldı.