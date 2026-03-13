×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Adana şalgamına AB’den tescil

Güncelleme Tarihi:

#ADANA#AB#Şalgam
Adana şalgamına AB’den tescil
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2026 07:00

Adana Ticaret Odası’nın 2024 yılında Adana şalgamı için yaptığı coğrafi işaret başvurusu sonuçlandı. AB’de yürütülen inceleme sürecinin ardından Adana şalgamının tescil süreci onaylandı.

Haberin Devamı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Adana şalgamının Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret tescili alan 45’inci ürün olduğunu bildirdi. Hisarcıklıoğlu yaptığı paylaşımda “Adana’ya ve ülkemize hayırlı olsun. Dünyada çok az coğrafyaya nasip olan bir ürün çeşitliliğine sahibiz. TOBB ve oda-borsa camiası olarak yerel ve coğrafi işaretli ürünler için yoğun çaba sarf ediyoruz. AB süreci devam eden 46 coğrafi işaret ve 2 geleneksel ürün adıyla ilgili çalışmalarımız sürüyor” ifadelerine yer verdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da sosyal medya paylaşımında “Yerel Kalkınma Hamlesi vizyonumuz doğrultusunda, Anadolu’nun kadim üretim mirasını ve özgün lezzetlerini uluslararası alanda tanıtmaya ve korumaya devam ediyoruz. Bu başarıda emeği bulunan tüm paydaşları ve üreticilerimizi gönülden tebrik ediyorum” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ADANA#AB#Şalgam

BAKMADAN GEÇME!