Adana şalgamına AB’den tescil

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Adana şalgamının Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret tescili alan 45’inci ürün olduğunu bildirdi. Hisarcıklıoğlu yaptığı paylaşımda “Adana’ya ve ülkemize hayırlı olsun. Dünyada çok az coğrafyaya nasip olan bir ürün çeşitliliğine sahibiz. TOBB ve oda-borsa camiası olarak yerel ve coğrafi işaretli ürünler için yoğun çaba sarf ediyoruz. AB süreci devam eden 46 coğrafi işaret ve 2 geleneksel ürün adıyla ilgili çalışmalarımız sürüyor” ifadelerine yer verdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da sosyal medya paylaşımında “Yerel Kalkınma Hamlesi vizyonumuz doğrultusunda, Anadolu’nun kadim üretim mirasını ve özgün lezzetlerini uluslararası alanda tanıtmaya ve korumaya devam ediyoruz. Bu başarıda emeği bulunan tüm paydaşları ve üreticilerimizi gönülden tebrik ediyorum” dedi.