Adana sahur, imsak ve iftar vakti: Adana’da sahur ve iftar saat kaçta? 2020 Ramazan İmsakiyesi

Adana sahur ve iftar saatleri, Diyanet Ramazan İmsakiyesi içerisinde yayınlandı. Farz olan oruç ibadetini yerine getirecek olan Müslümanlar, Ramazan ayını heyecanla bekliyorlar. Birlik ve beraberliğin arttığı kardeşlik bağlarının güçlendiği bu mübarek ay 2020 yılında nisan ayında başlayacak. Bu yıl ilk teravih namazı 23 Nisan’da kılınacak. İlk orucu tutacak olan Müslümanlar, “Adana’da sahur, imsak ve iftar saat kaçta?” sorusuna yanıt arıyorlar. İşte 2020 Adana İmsakiyesi…

ADANA’DA İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?

Adana’da ilk sahur 04:18’de, ilk iftar 19:28’de olacak.

ADANA SAHUR VE İFTAR SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

İFTAR NEDİR?

İftar, oruç müddeti sona erdikten sonra yenen yemektir. İftar vakti ise, oruç yasaklarının sona erdiği vakit anlamında olup, güneşin batma vaktidir. Bu vakitle birlikte akşam namazının vakti de girmiş olur.

İMSAK NEDİR?

Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır.

Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.

Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187)

Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.