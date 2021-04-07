Adana Posta Kodu kaçtır? Adana ili ve ilçelerinin Posta Kodları

Adana'nın posta kodu, tıpkı plakasında olduğu gibi 01 ile başlar. Bu plakanın ardına bölgelere bağlı olarak 3 rakam daha gelir.

Adana'nın Posta Kodu Kaçtır?

Adana'nın posta kodu 01000'dır. Fakat Adana'nın 15 ilçesinin posta kodları farklıdır. Adana'nın ilçelerinin posta kodlarını şu şekilde listeleyebiliriz:

Adana'nın İlçelerinin Posta Kodları

Aladağ - 01720 (Akören, Karsantı, Merkezköyler)

Ceyhan - 01920 (Birkent, Büyükmangıt, Ceyhan, Doruk, Emek, Hamdilli, Kösreli, Kurtkulağı, Kurtpınar, Mercimek, Merkezköyler, Mustafabeyli, Namıkkemal, Sağkaya, Sanayi, Sarımazı, Türlübaş)

Çukurova - 01360 (Huzurevleri, Mahfesığmaz, Merkezköyler, Salbaş)

Feke - 01660

İmamoğlu - 01700

Karaisalı - 01770

Karataş - 01900

Kozan - 01530 (Aslanpaşa, Çarşı, Hacıbeyli, Kozan, Merkezköyler

Pozantı - 01490 (Akçatekir, Merkezköyler, Pozantı)

Saimbeyli - 01740

Sarıçam - 01410 (Baklalı, Buruk, Çukurova Üniversitesi, İncirlik, Kürkçüler, Merkezköyler, Remzioğuzarık)

Seyhan - 01040 (Akkapı, Denizli, Emek, Fevzipaşa, Gazipaşa, Gülbahçesi, Gürselpaşa, Hadırlı, Hükümet, Karayusuflu, Kuruköprü, Küçükdikili, Mavibulvar, Merkezköyler, Meydan, Saydam, Şakirpaşa, Yağcami, Yeşilevler, Yeşiloba, Yeşilyurt, Ziyapaşa)

Tufanbeyli - 01640 (Bozgüney, Merkezköyler, Tufanbeyli)

Yumurtalık - 01680 (Kaldırım, Merkezköyler, Yeşilköy, Yumurtalık, Zeytinbeli)

Yüreğir - 01358 (Abdioğlu, Bahçelievler, Doğankent, Havutlu, Karacaoğlan, Karşıyaka, Kazımkarabekir, Keresteciler, Merkezköyler, Pttevleri, Yakapınar, Yamaçlı, Yavuzlar)

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