Adana Posta Kodu kaçtır? Adana ili ve ilçelerinin Posta Kodları
Posta kodlarına pek çok alanda ihtiyacımız olabilir. Kullanıcılar son zamanlarda posta koduna internet üzerinden yaptıkları alışverişlerde adres bilgisi girerken ihtiyaç duyuyor. Çünkü adres bilgileri girerken kullanıcılardan posta kodu bilgisi de isteniyor. Peki, Adana'nın posta kodu kaçtır? Adana'nın ilçelerinin posta kodu değişiyor mu? İşte bu konu hakkında bilinmesi gerekenler.
Adana'nın posta kodu, tıpkı plakasında olduğu gibi 01 ile başlar. Bu plakanın ardına bölgelere bağlı olarak 3 rakam daha gelir.
Adana'nın Posta Kodu Kaçtır?
Adana'nın posta kodu 01000'dır. Fakat Adana'nın 15 ilçesinin posta kodları farklıdır. Adana'nın ilçelerinin posta kodlarını şu şekilde listeleyebiliriz:
Adana'nın İlçelerinin Posta Kodları
Aladağ - 01720 (Akören, Karsantı, Merkezköyler)
Ceyhan - 01920 (Birkent, Büyükmangıt, Ceyhan, Doruk, Emek, Hamdilli, Kösreli, Kurtkulağı, Kurtpınar, Mercimek, Merkezköyler, Mustafabeyli, Namıkkemal, Sağkaya, Sanayi, Sarımazı, Türlübaş)
Çukurova - 01360 (Huzurevleri, Mahfesığmaz, Merkezköyler, Salbaş)
Feke - 01660
İmamoğlu - 01700
Karaisalı - 01770
Karataş - 01900
Kozan - 01530 (Aslanpaşa, Çarşı, Hacıbeyli, Kozan, Merkezköyler
Pozantı - 01490 (Akçatekir, Merkezköyler, Pozantı)
Saimbeyli - 01740
Sarıçam - 01410 (Baklalı, Buruk, Çukurova Üniversitesi, İncirlik, Kürkçüler, Merkezköyler, Remzioğuzarık)
Seyhan - 01040 (Akkapı, Denizli, Emek, Fevzipaşa, Gazipaşa, Gülbahçesi, Gürselpaşa, Hadırlı, Hükümet, Karayusuflu, Kuruköprü, Küçükdikili, Mavibulvar, Merkezköyler, Meydan, Saydam, Şakirpaşa, Yağcami, Yeşilevler, Yeşiloba, Yeşilyurt, Ziyapaşa)
Tufanbeyli - 01640 (Bozgüney, Merkezköyler, Tufanbeyli)
Yumurtalık - 01680 (Kaldırım, Merkezköyler, Yeşilköy, Yumurtalık, Zeytinbeli)
Yüreğir - 01358 (Abdioğlu, Bahçelievler, Doğankent, Havutlu, Karacaoğlan, Karşıyaka, Kazımkarabekir, Keresteciler, Merkezköyler, Pttevleri, Yakapınar, Yamaçlı, Yavuzlar)
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