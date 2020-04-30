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Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)
Haber Giriş: 30.04.2020 - 10:02,Son Güncelleme:

Adana polisinden maske ve broşür

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Adana polisinden maske ve broşür
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ADANA'da toplum destekli polislik ekipleri, işlek cadde ve banka önlerinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ile bilgilendirici broşür dağıttı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Caddesi'nde maskesiz gezenlere maske verdi. Cadde üzerinde bulunan banka önlerinde bekleyenleri de sosyal mesafe kurallarına uyma konusunda uyaran polis ekipleri, bilgilendirici broşürler dağıttı. Ekipler ayrıca hırsızlık olayları ve telefonla dolandırıcılığa karşı dikkatli olunmasını istedi. Toplum destekli polislerin broşür dağıtımı sırasında maske taktıkları görüldü.

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