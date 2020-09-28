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Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)
Haber Giriş: 28.09.2020 - 10:07 | Son Güncelleme:

Adana polisinden kumarhaneye çevrilen eve baskın; 130 bin lira ceza kesildi

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Adana polisinden kumarhaneye çevrilen eve baskın; 130 bin lira ceza kesildi
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ADANA'da, sivil polislerin kumar oynamaya gelmiş gibi baskın yaptığı evde, 35 kişiden 18ine ’kumar oynamak’tan, tamamına ise ’sosyal mesafe ve maske kurallarına uymamak’tan toplam 130 bin TL ceza kesildi.

Adana polisinden kumarhaneye çevrilen eve baskın; 130 bin lira ceza kesildi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi Şehitler Bulvarı'ndaki apartman dairesinde kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Doğan G.ye ait olduğu öğrenen eve 23 Eylül’de baskın düzenlendi. Sivil polisin kumar oynamaya gelmiş gibi girdiği eve dışarıda bekleyen ekiplerin de gelmesiyle 35 kişi yakalandı. Bu kişilerin tamamına ’sosyal mesafe ve maske kurallarına uymamak’tan, 18ine ise ’kumar oynamak’tan toplam 130 bin TL ceza uygulandı. Evde arama da yapan ekipler, para değeri olan 150 pul, 1800 TL ve oyun kağıtlarına el koydu. Daire sahibi Doğan G. ile üzerinden ruhsatsız tabanca çıkan Zikri E., gözaltına alındı. Doğan G. hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, Zikri E. hakkında ise ruhsatsız silah taşıma suçundan adli işlem yapıldı.

 

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