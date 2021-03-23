Adana polisi, sokakta ve pazarda yaşlılara karanfil dağıttı

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, Yaşlılar Haftası kapsamında vatandaşları sevindirmek için çalışma başlattı.

Ekipler, sokakta ve semt pazarlarında karşılaştıkları yaşlılarla sohbet etti.

Bir araya geldiği vatandaşlara sağlıklı bir ömür geçirmeleri dileğinde bulunan polisler, yaşlılara karanfil verdi.

Vatandaşlar da kendilerini unutmadıkları için polislere teşekkür etti.

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