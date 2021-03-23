MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAdana polisi, sokakta ve pazarda yaşlılara karanfil dağıttı
GeriGündem Adana polisi, sokakta ve pazarda yaşlılara karanfil dağıttı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
ADANA (AA)
Haber Giriş: 23.03.2021 - 10:44 | Son Güncelleme:

Adana polisi, sokakta ve pazarda yaşlılara karanfil dağıttı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Adana polisi, sokakta ve pazarda yaşlılara karanfil dağıttı

Adana’da polisler, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla vatandaşlara karanfil dağıttı.

Adana polisi, sokakta ve pazarda yaşlılara karanfil dağıttı
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, Yaşlılar Haftası kapsamında vatandaşları sevindirmek için çalışma başlattı.
Ekipler, sokakta ve semt pazarlarında karşılaştıkları yaşlılarla sohbet etti.
Bir araya geldiği vatandaşlara sağlıklı bir ömür geçirmeleri dileğinde bulunan polisler, yaşlılara karanfil verdi.
Vatandaşlar da kendilerini unutmadıkları için polislere teşekkür etti.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi