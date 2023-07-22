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Adana ve Muğla'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

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#Adana#Muğla#Orman Yangını
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2023 14:57

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde anız yangını ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde de orman yangını çıktı. Çok sayıda arazöz, su tankeri ve hava araçları yangın bölgesine gönderildi.

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Adana'nın Saimbeyli ilçesi Ayvacık Mahallesi’nde anızların ateşe verdiği tarlada, alevler rüzgarın da etkisiyle hızla yayılarak ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına 50 personel ve 9 arazözle havadan 2 helikopterle de havadan müdahale edildi. 10 dönümlük alanda etkili olan yangına müdahale sürüyor.

Adana ve Muğlada orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

MUĞLA'DA ORMAN YANGINI

Muğla’nın Kavaklıdere ilçesine bağlı Menteşe Mahallesi yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle ORMAN YANGINI başladı.

Bellibol mevkiindeki ormanlık alanda dumanları gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine bölgeye MUĞLA Orman işletme Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz, su tankeri ve hava araçları yangın bölgesine gönderildi.

Adana ve Muğlada orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

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İZMİR ÇEŞME'DE OTLUK YANGINI

 İzmir'in Çeşme ilçesinde dün gece ormanlık alanda çıkan yangının ardından bugün de otluk alanda alevler yükseldi.
Yangın, saat 13.22 sıralarında Alaçatı ve Zeytineli arasındaki orman dışı otluk alanda başladı. 

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İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına ilk müdahaleyi saat 13.35'ye yaparken, ekiplere 3 helikopter, 10 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 2 dozer eşlik ediyor.

Adana ve Muğlada orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

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#Adana#Muğla#Orman Yangını