Adana merkezli iki ilde operasyon! 7 gözaltı
Adana merkezli iki ilde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) desteğiyle göçmen kaçakçılığı yaptıklarını belirledikleri grubu takibe aldı.
Ekipler, yaklaşık 5 aylık çalışmanın ardından kimliklerini tespit ettiği 7 şüpheliyi Adana ve Gaziantep'te düzenledikleri eş zamanlı operasyonla yakaladı.
Ekiplerce yakalanan 225 düzensiz göçmen de İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Düzensiz göçmenleri 600 ila 2 bin dolar karşılığında farklı illere götürdükleri öne sürülen 7 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 2'si savcılık sorgusu sonrası serbest bırakıldı, 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.