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Gündem
AA
Haber Giriş: 04.03.2021 - 09:55 | Son Güncelleme:

Adana merkezli iki ilde operasyon! 7 gözaltı

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Adana merkezli iki ilde operasyon! 7 gözaltı

Adana merkezli iki ilde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) desteğiyle göçmen kaçakçılığı yaptıklarını belirledikleri grubu takibe aldı.

Ekipler, yaklaşık 5 aylık çalışmanın ardından kimliklerini tespit ettiği 7 şüpheliyi Adana ve Gaziantep'te düzenledikleri eş zamanlı operasyonla yakaladı.

Ekiplerce yakalanan 225 düzensiz göçmen de İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Düzensiz göçmenleri 600 ila 2 bin dolar karşılığında farklı illere götürdükleri öne sürülen 7 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 2'si savcılık sorgusu sonrası serbest bırakıldı, 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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