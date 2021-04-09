Adana merkezli çok sayıda ilde yasa dışı bahis operasyonu!

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis sitesi üzerinden insanların oyunlara para yatırmalarını sağlayıp, kazanmalarına rağmen paralarını vermeyerek dolandıran şebekeyi tespit etti. Şebekeye üye oldukları öne sürülen yaklaşık 100 kişiye yönelik savcılığın yakalama kararı çıkartmasının ardından bugün sabahın ilk ışıklarıyla operasyon düzenlendi.

Adana merkezli çok sayıda ilde onlarca adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.



Adana'da yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Diğer illerde yakalanan şüphelilerin de işlemlerinin ardından Adana'ya getirileceği bildirildi.

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