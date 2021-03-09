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Gündem
AA
Haber Giriş: 09.03.2021 - 08:31 | Son Güncelleme:

Adana merkezli 8 ilde operasyon! Polis foyayı böyle ortaya çıkardı

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Adana ve ülke genelinde icralık araçları parçalanmış halde icra müdürlüğünde satışa çıkartıp, ardından düşük fiyata aldıkları araçlardan söktükleri parçaları tekrar tekrar satış yapıp haksız kazanç elde eden şebekeye operasyon düzenlendi. Adana merkezli 8 ilde faaliyet gösteren suç örgütüne yapılan operasyonda 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana merkezli 8 ilde çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmada, 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Aladağ Cumhuriyet Başsavcılığınca çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, nitelikli zimmet ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına ilişkin çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda yürütülen soruşturmada, M.A. liderliğindeki bir suç örgütü üyelerinin Adana ve ülke genelinde yakalattıkları icralık araçları parçalanmış halde Aladağ İcra Müdürlüğünde satışa çıkarttıkları, ardından düşük fiyata aldıkları bu araçlara söktükleri parçaları tekrar takarak satış yapıp haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, savcılıkça hakkında gözaltı kararı verilen aralarında eski Aladağ İcra Müdürünün de bulunduğu 21 şüpheliye yönelik Adana merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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