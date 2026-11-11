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Adana merkezli 4 ilde "Şirinler" suç örgütüne operasyon: 61 şüpheliye gözaltı

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#Adana Merkezli Operasyon#Şirinler Suç Örgütü#Mehmet Şirin Aksoy
Adana merkezli 4 ilde Şirinler suç örgütüne operasyon: 61 şüpheliye gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2026 14:28

Adana merkezli 4 ilde "Şirinler" olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda 61 şüpheliye işlem yapıldı; silahlar ve polis yelekleri ele geçirildi.

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Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, elebaşılığını Mehmet Şirin Aksoy'un yaptığı ve kamuoyunda "Aksoylar (Şirinler)" olarak bilinen silahlı suç örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında Adana merkezli 4 ilde 89 şüphelinin yakalanması amacıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adana merkezli 4 ilde Şirinler suç örgütüne operasyon: 61 şüpheliye gözaltı

Operasyonda 45 şüpheli yakalandı, örgütsel ve farklı suçlardan cezaevinde bulunduğu belirlenen 16 kişiye de gözaltı işlemi uygulandı. Adreslerde ruhsatsız 15 tabanca, 3 av tüfeği ile çok sayıda polis yeleği, fişek ve dijital materyal ele geçirildi.

İkisi yurt dışında olduğu belirlenen firari 28 zanlıyı yakalamak için çalışmalar sürüyor.

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Adana merkezli 4 ilde Şirinler suç örgütüne operasyon: 61 şüpheliye gözaltı

Suç örgütünün Adana başta olmak üzere çeşitli bölgelerde "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "nitelikli yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "silahlı tehdit" ve "iş yeri kurşunlama" gibi çok sayıda suça karıştıkları belirlendi.

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#Adana Merkezli Operasyon#Şirinler Suç Örgütü#Mehmet Şirin Aksoy

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