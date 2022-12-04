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Adana merkezli 33 ilde 20 milyonluk devre mülk dolandırıcılığı: 55 gözaltı

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#Adana#Devre Mülk#Dolandırıcılık
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2022 10:19

Adana merkezli 33 ilde 125 devre mülk sahibini 'Devre mülkünüzü yüksek fiyata satarız' vaadiyle 20 milyon lira dolandıran şebekeye düzenlenen operasyonda 55 şüpheli gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Adana merkezli 33 ilde 125 devre mülk sahibini dolandıran şebekeye operasyon düzenledi.

'Devre mülkünüzü yüksek fiyata satarız' vaadiyle 125 devre mülk sahibinin 20 milyon lirasını dolandırdığı belirlenen 55 şüpheli, adreslerine yapılan baskınlarla gözaltına alındı.

Adana merkezli 33 ilde 20 milyonluk devre mülk dolandırıcılığı: 55 gözaltı

Şüphelilerin özellikle yaşlı devre mülk sahiplerini seçtiği ve kurdukları paravan şirkete davet ettiği mağdurlara harç, tapu, sigorta, pul masrafı çıkararak dolandırdıkları öne sürüldü.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Adana merkezli 33 ilde 20 milyonluk devre mülk dolandırıcılığı: 55 gözaltı

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#Adana#Devre Mülk#Dolandırıcılık

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