Adana merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 27 şüpheliye yönelik, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 Ağustos sabahı operasyon yaptı. Adana ile İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin, Hakkari, Diyarbakır, Şanlıurfa, Sivas, Kocaeli, Bursa, Kayseri, Konya ve İzmir’de düzenlenen operasyonda, aralarında 1 öğretmen, 3 eski askeri okul öğrencisi, 12 asker bulunan 25 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.



Şüphelilerden birinin Ankara’da, yüzbaşı rütbesiyle görevde olduğu, bu zamana kadar örgütle ilişkisini gizlemeyi başardığı ortaya çıktı.



Gözaltına alınan şüphelilerin, büfelerde bulunan sabit hat ve ankesörlü telefonlardan yapılan ardışık aralamalardan deşifre edildiği, daha önceki operasyonlarda yakalanan şüpheliler tarafından teşhis edildikleri öğrenildi.



Ardışık arama yöntemiyle örgütün sözde mahrem imamlarıyla görüştükleri öne sürülen şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.