Adana merkezli 10 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 10 zanlı yakalandı
Adana merkezli 10 ilde düzenlenen Fettullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Adana Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), FETÖ/PDY iş birlikçilerinin yakalanması için çalışma başlattı.
Şüphelilerin adreslerinin tespit edilmesinin ardından Adana merkezli Adıyaman, Ankara, Mersin, Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, Siirt, Van ve Trabzon'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, örgütün evlerinde ablalık yaptığı ve buralarda kaldığı iddia edilen 10 zanlı gözaltına alındı.