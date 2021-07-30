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AA
Haber Giriş: 30.07.2021 - 08:32 | Son Güncelleme:

Adana Kozan ve Aladağ'daki yangınlarda son durum! Havadan ve karadan müdahale sürüyor

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Adana Kozan ve Aladağ'daki yangınlarda son durum! Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Adana'nın Kozan ve Aladağ ilçelerinde çıkan orman yangınları, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

KOZAN'DA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Kızlarsekisi mevkisindeki ormanlık alanda, 28 Temmuz saat 19.45 civarında çıkan yangını söndürmek için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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Sabah saatlerine kadar yangına karadan müdahalede bulunan ekipler, günün ilk ışıklarıyla alevlere söndürme helikopteriyle de müdahale ediyor.

Adana Kozan ve Aladağdaki yangınlarda son durum Havadan ve karadan müdahale sürüyor

İki gün önce Kozan ilçesinde orman yangını çıkmış, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle bazı mahalleler tedbiren boşaltılmış, bazı evler de alevlerden etkilenmişti. Salmanlı Mahallesi'ndeki yangın bölgesinde mahsur kalan anne ile kızını bölgede bulunan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri kurtarmıştı.

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ALADAĞ'DAKİ YANGINDA SON DURUM

Adana'nın Aladağ ilçesinde dün çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Boztahta Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına müdahale sürüyor.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle yayılan ve Karaisalı ile İmamoğlu ilçelerinin sınırlarına kadar yayılan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışıyor.

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