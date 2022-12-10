Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Adana Kozan'da çift römorklu traktör devrildi: 1 ölü, 46 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Kozan#Traktör
Adana Kozanda çift römorklu traktör devrildi: 1 ölü, 46 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2022 19:58

Adana’nın Kozan ilçesinde traktöre takılan çift römorkun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 46 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, saat 14.00 sıralarında Kozan ilçesi Bağtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çift römork takılı 01 VZ 639 plakalı Özay K. yönetimindeki traktör, ormanlık alana fidan dikimi dönüşü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi. Kaza sırasında devrilen römorkta bulunan 47 kişi yaralanarak Kozan devlet hastanesine kaldırıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan durumu ağır olan Hüsnü Kurt kaldırıldığı Kozan Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Adana’ya sevk edildi. Burada tüm müdahalelere rağmen ağır Hüsnü Kurt hayatını kaybetti. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Gözden Kaçmasın

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğandan Kılıçdaroğluna teknoloji yanıtı: İthal elemanlarını al Baykara gitSon dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'teknoloji' yanıtı: İthal elemanlarını al Baykar'a gitHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana#Kozan#Traktör

BAKMADAN GEÇME!

Sosyal medyada yapay zekâ selfiesi çılgınlığı yaşanıyor Peki ne kadar güvenli | 8 SORU 8 CEVAP

Sosyal medyada "yapay zekâ selfie'si" çılgınlığı yaşanıyor! Peki ne kadar güvenli? | 8 SORU 8 CEVAP

#Lensa AI
Şimdi tam zamanı: Kış bastırmadan mutlaka görülmesi gereken yerler | 9 ŞEHİR 10 ADRES

Şimdi tam zamanı: Kış bastırmadan mutlaka görülmesi gereken yerler | 9 ŞEHİR 10 ADRES

#Rota
Önce İngiltere şimdi de Fransa Strep A endişesi artıyor… Türkiye’de durum ne | 7 SORU 7 YANIT

Önce İngiltere şimdi de Fransa! Strep A endişesi artıyor… Türkiye’de durum ne? | 7 SORU 7 YANIT

#Strep A

BAKMADAN GEÇME!

Sosyal medyada yapay zekâ selfiesi çılgınlığı yaşanıyor Peki ne kadar güvenli | 8 SORU 8 CEVAP

Sosyal medyada "yapay zekâ selfie'si" çılgınlığı yaşanıyor! Peki ne kadar güvenli? | 8 SORU 8 CEVAP

#Lensa AI
Şimdi tam zamanı: Kış bastırmadan mutlaka görülmesi gereken yerler | 9 ŞEHİR 10 ADRES

Şimdi tam zamanı: Kış bastırmadan mutlaka görülmesi gereken yerler | 9 ŞEHİR 10 ADRES

#Rota
Önce İngiltere şimdi de Fransa Strep A endişesi artıyor… Türkiye’de durum ne | 7 SORU 7 YANIT

Önce İngiltere şimdi de Fransa! Strep A endişesi artıyor… Türkiye’de durum ne? | 7 SORU 7 YANIT

#Strep A