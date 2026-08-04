Adana kebap Ermenistan'ın gündeminde | Adanalı kebapçıdan çağrı: Gelip misafirimiz olsunlar

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan'ın Türkiye ziyareti sırasında tattığı Adana kebabına yönelik övgü dolu sözleri Ermenistan'da gündem oldu. Rubinyan, Meclis'te yaptığı konuşmada Türkiye'de yediği Adana kebabının lezzetinden etkilendiğini belirterek, "Türkiye'de kebap yedim, Adana kebap. Çok hoşuma gitti. Enfes tadı vardı" dedi.

Rubinyan'ın açıklamaları Ermenistan'da kısa sürede gündem olurken, kebabın başkenti Adana'da da olumlu karşılandı.

"HERKES OTURUP KEBAP YESE BARIŞ SAĞLANIR"

Adanalı kebap ustası Uğur Aydın, konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Aydın, Rubinyan'ı Adana'ya davet ederek, "Adana kebabını yemeden, tatmadan kimse anlamaz. Rubinyan yemiş, nasıl övgüler yağdırıyor. Herkesin tadına bakması gerekiyor. Tüm dünyaya tavsiyem Adana'ya gelin, kebabımızı yiyin. Ermenistan halkının da gelip bu lezzete bakması lazım. Meclis başkanlarının doğruluğunu öyle daha iyi görürler. Zaten herkes oturup kebap yese barış sağlanır, her şey çözülür. Ülkemizde misafirperverlik ön safhadadır. Herkesi ağırlamaktan onur ve şeref duyarız. Misafirlerimize çok iyi bakarız. Gelsinler bizim misafirimiz olsunlar. Komşularımızı da çok severiz. Onlar da gelsinler, barışı o zaman sağlamış oluruz. Gelsinler, gerginliği biz burada bir kebapla bitiririz inşallah" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

"BÜTÜN ERMENİSTAN HALKINI BURAYA DAVET EDERİZ"

Kebap yiyen vatandaşlardan Abdullah Efa Çürgöz ise herkesi Adana'da kebap yemeye davet ederek, "Rubinyan kebabı İstanbul'da yemiş olabilir ama Adana'nın has bir yiyeceği olduğu için öncelikle Adana'da yemesini tavsiye ederim. Misafirperver bir iliz. Türkiye de aynı şekilde misafirperver bir ülke. Gelip burada yese daha uygun olur. Türk misafirperverliği tescillidir. Bütün Ermenistan halkını buraya davet ederiz. Gelip burada yesinler, burada tatsınlar" dedi.

Haberin Devamı