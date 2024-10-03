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Adana kebabına limon sıkılır mı? Tartışılan konuyu ustası yanıtladı

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#Adana Kebap#Kebap#Adana
Adana kebabına limon sıkılır mı Tartışılan konuyu ustası yanıtladı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2024 17:50

Adana kebabına limon sıkılır ya da sıkılmaz tartışmasına usta kebapçı Yaşar Aydın son noktayı koyarak, ”Kebaba limon sıkmak doğru bir şey değil, limon salataya sıkılır” dedi.

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Tescilli Adana kıyma kebabı limon sıkılarak veya sıkılmadan yenir tartışması sosyal medya da çığ gibi büyüdü. Bu tartışmaya kentte uzun yılladır kebapçılık yapan Yaşar Aydın son noktayı koydu. Aydın, ”Her işin kendine göre uzmanı ustası vardır. Her işin ustasına saygı göstermeli, herkes kendi bildiği daldan konuşmalı. Kebaba limon sen istersen sıkarsın istemezsen sıkmazsın" diye konuştu.

Adana kebabına limon sıkılır mı Tartışılan konuyu ustası yanıtladı

"LİMON SALATAYA SIKILIR"

Aydın, ”Kebaba limon sıkmak doğru bir şey değil. Limon salataya sıkılır, aslında ete baharat dahi konulmaz. Eti terbiye yaparsan o terbiyenin kullandığı baharatların tadını alırsın. Ete sadece tuz atarsan sadece etin tadını alırsın” dedi.

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Adana kebabına limon sıkılır mı Tartışılan konuyu ustası yanıtladı

"LİMON VEYA TURUNÇ SIKILIRSA ETİN TADI ALINMAZ"

Aydın, “Ete limon sıkarsan onun tadını alırsın veya turunç sıkarsan, turuncun tadını alırsın. Ete sıkarsan güzel olmaz. Balığa sıkılıyor ama ete neden sıkılsın? Et sıcak yenir, limon sıkarsan et soğur. Herkes damak tadı farklıdır, limon sıkanlara da sıkmayanlara da saygı duyuyorum” sözlerine yer verdi.

Adana kebabına limon sıkılır mı Tartışılan konuyu ustası yanıtladı

“VATANDAŞLAR DA KEBABA LİMON SIKILMAYACAĞINI SÖYLEDİ”

Tekirdağ'dan Adana kıyma kebabı yemeye gelen Sibel Baydur, ”Ben kebaba limon sıkmam. Çünkü etin tadını alamazsınız, sadece limon tadı gelir. Limon daha baskın olacağı için sıkılmaz” dedi.

Adana kebabına limon sıkılır mı Tartışılan konuyu ustası yanıtladı

Kebap yemeye gelen Mehmet Kazım Tambağ ise, ”Limon salataya sıkılır, kebaba sıkılmaz. Kebabın tadını alabilmek için limon sıkılmaz. Çünkü limon daha ağır basacağı için kebap tadı alamazsınız. Ekmeğin arasına salata koysanız bile tadını bozarsınız. O nedenle kebabı ekmeğin arasına koyacaksınız. Salatayı da limon sıkarak yiyeceksiniz” şeklinde konuştu.

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Adana kebabına limon sıkılır mı Tartışılan konuyu ustası yanıtladı

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