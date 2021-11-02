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Adana Havalimanı'nda bir grup, piste inen uçağın önüne çıktı! Çok sayıda gözaltı var

#Adana#Havalimanı#Gözaltı
Adana Havalimanında bir grup, piste inen uçağın önüne çıktı Çok sayıda gözaltı var

Adana'da polis ekiplerinin uygulama noktasında durdurduğu TIR'daki Afganistan uyruklu 72 kişi kaçtı. Gruptaki bazı kişiler, havalimanının tellerinin üzerinden atlayıp, piste koştu. İniş yapan uçağın önüne çıkan gruba güvenlik güçleri müdahale etti. Yakalanan 72 kişi gözaltına alındı.

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Olay, saat 11.00 sıralarında Adana Havalimanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yol üzerinde uygulama yaptığı sırada bölgeden geçen bir TIR'ı kontrol etmek için durdurdu.

Ekiplerin yaptığı kontrolde TIR'ın kasasında yolculuk yapan 72 Afganistan uyruklunun ülkeye giriş izni olmadığı saptandı. Bunun üzerine TIR'daki Afganlar, kaçmaya çalıştı. Grup, Adana Havalimanı'nın tellerinden atladıktan sonra piste yöneldi.

 

Adana Havalimanında bir grup, piste inen uçağın önüne çıktı Çok sayıda gözaltı var

VALİLİK: TAMAMI YAKALANDI

Adana'ya iniş yapan bir uçağın pilotu, önüne çıkan pistteki kalabalığı fark etti. Pilot uçağı durdurdu. Havalimanı güvenlik görevlileri ile polis ekipleri, gruba müdahale bulundu.

Polis ve güvenlik görevlilerini görüp, kaçmaya çalışan gruptaki bazı kişiler havalimanının farklı noktalarına dağıldı. Güvenlik güçleri, kaçanları yakaladı. Adana Valiliği, Afganların tamamının gözaltına alındığı bildirdi. 

Adana Havalimanında bir grup, piste inen uçağın önüne çıktı Çok sayıda gözaltı var

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Öte yandan havalimanına iniş ve kalkışlar yaklaşık 1,5 saat durduruldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Adana#Havalimanı#Gözaltı

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