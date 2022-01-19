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Adana Gaziantep yolu kapalı mı, açık mı? KGM'den son durum bilgileri

#Kgm#Kgm Yol Durumu#Adana Gaziantep Yolu
Adana Gaziantep yolu kapalı mı, açık mı KGMden son durum bilgileri

Adana Gaziantep yolu, bu güzergahı kullanmak isteyen sürücüler tarafından araştırılıyor. Dün gece gerçekleşen yoğun yağışın ardından Adana Gaziantep yolu kullanıma kapanmıştı. Kapanan yolun kullanıma açılması için Karayolları Genel Müdürlüğü çalışmalara başladı. Peki, Adana Gaziantep yolu kapalı mı, açık mı? İşte, o detaylar

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Adana Gaziantep yolu için çalışmalar devam ediyor. Nurdağı bölgesinde meydana gelen yoğun kar yağışıyla mücadele eden Karayolları Genel Müdürlüğü, 19 Ocak Çarşamba günü saat 14.50 itibariyle bu yolun kapalı olduğunu sisteminde belirtti. Yolun son durumu hakkında, aşağıdaki link üzerinden bilgi alabilirsiniz.

KGM YOL DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

Yoğun kar yağışı nedeniyle Nurdağı-Gaziantep arasında mahsur kalan vatandaşlara Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca ücretsiz yemek ikramı yapıldı.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Türkiye'de bazı bölgelerde yollar kapandı. Bu noktalardan biri olan Nurdağı-Gaziantep bölgesinde mahsur kalan vatandaşlar için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı harekete geçti. Yollarda yapılan temizlik çalışmalarının yanı sıra Nurdağı-Gaziantep arasındaki Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı otoyol hizmet tesislerinde yolda mahsur kalan yolcular için ücretsiz yemek ikramı yapıldı.

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