Adana Gaziantep yolu kapalı mı, açık mı? KGM'den son durum bilgileri

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Adana Gaziantep yolu için çalışmalar devam ediyor. Nurdağı bölgesinde meydana gelen yoğun kar yağışıyla mücadele eden Karayolları Genel Müdürlüğü, 19 Ocak Çarşamba günü saat 14.50 itibariyle bu yolun kapalı olduğunu sisteminde belirtti. Yolun son durumu hakkında, aşağıdaki link üzerinden bilgi alabilirsiniz.

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Yoğun kar yağışı nedeniyle Nurdağı-Gaziantep arasında mahsur kalan vatandaşlara Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca ücretsiz yemek ikramı yapıldı.



Yoğun kar yağışının etkili olduğu Türkiye'de bazı bölgelerde yollar kapandı. Bu noktalardan biri olan Nurdağı-Gaziantep bölgesinde mahsur kalan vatandaşlar için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı harekete geçti. Yollarda yapılan temizlik çalışmalarının yanı sıra Nurdağı-Gaziantep arasındaki Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı otoyol hizmet tesislerinde yolda mahsur kalan yolcular için ücretsiz yemek ikramı yapıldı.