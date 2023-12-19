Adana Büyükşehir’e ‘rüşvet’ operasyonu

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ADANA İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet soruşturması kapsamında dün sabahın ilk saatlerinde Adana Büyükşehir Belediyesi’ne operasyon düzenledi. Belediye binasına giren ekipler, delil arama ve toplama çalışması yaptı.

8 KİŞİ GÖZALTINDA

Öte yandan, operasyon kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Başkan Karalar’ın danışmanı Mürvet S.’nin de olduğu 8 şüpheli, Adli Tıp Kurumu’nda sağlık kontrolünden geçirildi. Şüphelilerin sağlık kontrolünün ardından götürüldüğü Emniyet Müdürlüğü’nde sorgularına başlandı.

ZEYDAN KARALAR: BİRİLERİNE PARA KAZANDIRMAYIZ

- Operasyondan sonra Başkan Zeydan Karalar, belediye binasında CHP Genel Başkan Yardımcıları Burhanettin Bulut, Erhan Erdem, milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları ile bir araya geldi. Toplantının ardından açıklama yapan Başkan Karalar, “Birilerine para kazandırma niyeti ile buraya gelmedik. Emniyet ve savcılık ne istemişse verdik. Çekineceğimiz hiçbir işlemimiz yok” dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ise, “Herkes biliyor ki 31 Mart’ta buradaki başkan değişmeyecek” diye konuştu.

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