Adana Büyükşehir Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonunda yeni detaylar! İhale şartnameleri böyle hazırlanmış

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Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Nisan 2022'de gelen ihbarla başlatılan 'İhaleye fesat karıştırma' ve 'Rüşvet' soruşturması kapsamında Adana Büyükşehir Belediyesi'ne 18 Aralık'ta operasyon düzenledi. Belediye binası ve belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskın gerçekleştiren ekipler, delil arama ve toplama çalışması yaptı. Haklarında yakalama kararı bulunan, aralarında Başkan Zeydan Karalar'ın danışmanı Mürüvet S.'nin de olduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. Mürüvet S. ile belediye personeli Y.D. ve M.İ.T.'nin, birlikte hareket ettikleri firma sahiplerine, ihaleye girecek diğer firmaları söylediği belirlendi. Ecrimisil yöntemiyle reklam verilen billboardların 3 reklam firmasına tahsis edilerek, belediyenin 58 milyon TL zarar uğratıldığı kaydedildi.

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ŞARTNAMELERİ KENDİLERİ HAZIRLAMIŞ

Operasyonun ardından, söz konusu 3 reklam firması sahibinin, açılacak ihaleye katılacak diğer firmaları öğrenip, ihale şartnamelerini kendileri alabilecekleri şekilde hazırlayarak, Mürüvet S.'ye ulaştırdığı belirtildi. Son 2 yıldır Adana Büyükşehir Belediyesi'nin reklam ihalelerini ise bu 3 firma dışında başka firmanın alamadığı ortaya çıktı.

ESTETİK AMELİYAT 100 BİN TL TUTMUŞ

Ayrıca, Mürüvet S.'nin yüzüne yaptırdığı estetik ameliyatın 100 bin TL tuttuğu, ödemeyi ise birlikte hareket ettiği reklam firması sahibinin nakit olarak elden ödediği öne sürüldü. Reklam firması sahiplerinin, sınırsız limitli kredi kartlarını harcama yapması için Mürüvet S.'ye verdiği, istediği zamanlarda nakit olarak rüşvet parası gönderdikleri, misafirlerini ağırladığında ise yemek ısmarladıkları iddia edildi. Ayrıca belediye personelinin, şüphelilere cep telefonu satın aldırdıkları, evlerinin kiralarını ödettikleri de belirtildi.

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Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mürüvet S. ile belediye personeli Y.D. ve M.İ.T. ile reklam firması sahipleri ve çalışanlarının aralarında olduğu 10 şüpheli, adliyeye sevk edildi.