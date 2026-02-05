Son dakika: Eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da aralarında bulunduğu 9 tutuklu tahliye edildi

Haberin Devamı

'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' soruşturması kapsamında, 5'i tutuklu 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu toplam 33'ü tutuklu 200 sanığın yargılanmasına 7'nci gününde devam ediliyor. Duruşma İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısında bulunan 1 numaralı salonda görülüyor. Tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile başka tutuklu sanıklar, tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmanın 1'inci haftasında Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın da aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar savunma yaptı. Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesinde görülen duruşmanın 7'nci günü başladı.

Haberin Devamı

3 TUTUKLU SANIĞIN TAHLİYESİ TALEP EDİLDİ

Duruşma, savcının tutuklu sanıkların tutukluluk durumuna ilişkin değerlendirme yapmasıyla başladı. Duruşma savcısı mütalaasında, tutuklu sanıklar Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Çalış, Avcılar Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Satın Alma Şefi İbrahim Koçyiğit ile İSFALT ihale komisyonu mali üyesi Oktay Aktaş'ın adli kontrol yükümlülüğüyle tahliyelerine karar verilmesini isterken, diğer sanıklar yönünden ise üzerlerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suç işlediklerine dair kuvvetli şüpheyi gösteren delillerin bulunması sebebiyle tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

'DELİLLERİ KARARTMAYA YÖNELİK SOMUT BİLGİ, BELGE YOK'

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in eşi Celal Tekin'in avukatı, müvekkilinin dosyasına yansımış herhangi bir kaçma şüphesini gösteren bilgi, belge veya delilin bulunmadığını, delilleri karartmaya yönelik dosyaya yansımış somut bir eyleme ilişkin de herhangi bir bilgi ya da belgenin yer almadığını söyledi.

Haberin Devamı

'MÜVEKKİLİM AİLE YILINI AİLESİNDEN UZAKTA, CEZAEVİNDE GEÇİRDİ'

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in avukatı Enver Baltürk, "İddianameye baktığımızda sanıkların çoğunluğunun eylemleri tektir, tutukluluk halinin devamı talep edilen 30 kişinin de eylemleri tektir. 2025 Aile Yılı'dır. Müvekkilim ve eşi, Aile Yılı'nın birçok ayını ailesinden uzakta cezaevinde geçirmiştir. Aziz İhsan Aktaş hakkında iddianamede yer alanları okumak istiyorum. Etkin pişmanlık, örgüt suçlaması kapsamında soruşturma safhasında uygulanamaz. Burada bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. İddianamede müvekkilimin 2019 yılında Aziz İhsan Aktaş'ın yanına giderek hak ediş sözleşmesi yaptığı iddia ediliyor, fakat anlaşmanın kimin tarafından hazırlandığı, kimin yaptığı hiçbir şekilde belli değildir. Müvekkilimin Aziz İhsan Aktaş ile hiçbir telefon görüşmesi dahi yoktur. Müvekkilim, belediye başkanı olduğu dönemde Aziz İhsan Aktaş'ın hiçbir ihalesine girmedi, hiçbir ödeme almadı" dedi.

Haberin Devamı

Mahkeme başkanı, avukat beyanlarının çok uzun sürdüğünü belirterek 10 dakika sınırlama getirilmesini avukatlara sordu. Avukatların buna karşı çıkması üzerine hakim, "Belki bugün tahliye olacak olanlar yarın tahliye olacak. 4 tutuklunun avukatının beyanını aldık. 29 kişi daha var. Bu gidişle yarın bile bitmeyecek. Sizin vicdanınıza bırakıyorum. Süre kısıtlaması getirmiyorum" diye konuştu.

Aranın ardından saat 14.20 itibariyle duruşma yeniden başladı. Duruşmanın ilk yarısında tartışma konusu olan ‘süre kısıtı’ konusu karara bağlandı. Söz alan bir tutuklu sanık avukatı, Mahkeme Başkanı’na; tek bir kişinin avukatlığını yapan avukatın 10 dakika, iki kişinin avukatlığını yapanların toplam 15 dakika, 3 kişinin avukatlığını yapanların ise toplam 20 dakika savunma yapması yönünde karar verdiklerini söyledi. Kararı kabul eden Mahkeme Başkanı, ‘Biz elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz, bu dosyadan sonra diğer dosyalara da bakmamız gerekiyor. 399 tane dosya daha sizin beklediğiniz şeyleri bekliyor” dedi.

Haberin Devamı

‘TÜRK CEZA YARGILAMASINDA İLK KEZ SEZGİYE DAYALI TUTUKLAMAYLA KARŞI KARŞIYAYIZ’

Utku Caner Çaykara’nın avukatı Duygu Köksal, ‘Utku Caner Çaykara, Aziz İhsan Aktaş’ın etkin pişmanlık ifadesine dayanarak ki daha sonra Aziz İhsan Aktaş bu ifadeyi verdikten sonra tahliye edilmiştir burada yalnızca isminin zikredilmesi sebebiyle soyut bir kurgu yapılarak, Aziz İhsan Aktaş’ın kendi beyanıyla, müvekkilimle ilgili tek bir kanıt bulunmamasına rağmen doğrudan suçlanmıştır. İfade tamamen Beşiktaş Belediyesi’nin hak ediş ödemeleriyle ilgili olmasına rağmen, Aziz İhsan Aktaş’ın Avcılar Belediyesi’nin hak edişleri ya da ihale süreciyle ilgili hiçbir iddiası bulunmamasına karşın soyut bir çıkarım yapılmış ve müvekkilim kuvvetli suç şüphesi altında tutuklanmıştır. Peşinen tutuklanmıştır. Burada şunu sormak gerekir: Nerede kaldı kuvvetli suç şüphesi? Kuvvetli suç şüphesini de geçtim, makul suç şüphesi nerede? Müvekkilimiz açıkça kanunlara ve usule aykırı şekilde, sezgiye dayalı olarak tutuklanmıştır. Türk ceza yargılaması tarihinde ilk kez sezgiye dayalı bir tutuklama örneğiyle karşı karşıya kalınmıştır’ dedi.

Haberin Devamı

ZEYDAN KARALAR TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Esenyurt Belediyesi çalışanı Cem Alper Akyüz, Esenyurt Belediyesi memurlarından Ali Fırat Baycan, Avcılar Belediyesi ihale alma yetkilisi İbrahim Koçyiğit, Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Çalış, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın makam şoförü Mehmet Ataş, Esenyurt Belediyesi’ne Destek Hizmetleri Müdürlüğü personeli Mert Çelik, Esenyurt Belediyesi'nden Mali Hizmetler Müdürlüğü personeli Müzeyyen Karakaş, İSFALT Muhasebe Müdürü Oktay Aktaş'ın tahliyesine karar verdi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşma 9 Şubat Pazartesi günü saat 10.00'da görülmeye devam edecek. (DHA)