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ADANA (AA)
Haber Giriş: 17.03.2020 - 09:36,Son Güncelleme:/

Adana-Ankara otoyolunda kar yağışı nedeniyle ulaşım aksıyor

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Adana-Ankara otoyolunda kar yağışı nedeniyle ulaşım aksıyor
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Adana'nın Pozantı ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Adana-Ankara otoyolunda ulaşım her iki yönde aksıyor.

İlçede sabah erken saatlerden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Adana-Ankara otoyolunun Tekir yaylası mevkisinde kayganlaşan zemin nedeniyle bazı tırların kontrolden çıkması sonucu trafik aksadı.

Akçetekir mevkisinde önlem alan trafik polisleri, Pozantı güney gişelerinde otoyol trafiğini durdurdu.

Kar yağışının etkisini sürdürdüğü ve her iki yönde trafiğin aksadığı bölgede, tırların kurtarılmasının ardından yolun açılacağı bildirildi.

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