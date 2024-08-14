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Adana Altın Koza’nın jüri üyeleri belli oldu... Dikkat çeken isimler

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#Altın Koza#Adana#Film
Adana Altın Koza’nın jüri üyeleri belli oldu... Dikkat çeken isimler
Erdal Fernergiz
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2024 11:33

23-29 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Nuri Bilge Ceylan başkanlığındaki Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisinde, oyuncu ve yönetmen Mehmet Aslantuğ, oyuncu Serenay Sarıkaya, yazar ve senarist Nermin Yıldırım, yönetmen ve senarist Mustafa Kara, kurgucu Ayris Alptekin ile yazar, film eleştirmeni, küratör Müge Turan yer alıyor.

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23-29 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacak 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nın jüri üyeleri açıklandı.

Sinemamızın en önemli auteur yönetmenlerinden Nuri Bilge Ceylan’ın başkanlığını yapacağı jüride; 1994’te Adana Altın Koza Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu seçildiği “Yalancı”, “Bir Kadının Anatomisi”, “Akrebin Yolculuğu”, “Yengeç Sepeti” gibi ödüllü filmler ve “Bir İstanbul Masalı”, “Hanımın Çiftliği” gibi dizilerin oyuncusu-yönetmen Mehmet Aslantuğ, “Şaşkın”, “Plajda”, “Behzat Ç. Ankara Yanıyor”, “Lale Devri”, “Medcezir”, “Şahmaran”, “Kimler Geldi, Kimler Geçti” gibi film ve dizilerin oyuncusu Serenay Sarıkaya, “Ev”, “Misafir”, “Dokunmadan”, “Unutma Dersleri”, “Unutma Beni Apartmanı” kitaplarının yazarı ve senarist Nermin Yıldırım, “Umut Adası” ve “Kalandar Soğuğu” filmlerinin yönetmeni ve senarist Mustafa Kara, “Kar”, “Kumbara”, “Beni Sevenler Listesi”, “Yurt” filmlerinin kurgucusu Ayris Alptekin ile yazar, film eleştirmeni ve küratör Müge Turan yer alıyor.

En İyi Film Ödülü’nün 1 Milyon 500 Bin TL para ödülüyle destekleneceği Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması için başvurular 16 Ağustos Cuma günü sona eriyor.

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#Altın Koza#Adana#Film

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