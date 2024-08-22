Adana Altın Koza’da Orhan Kemal Emek Ödülleri’nin sahipleri belli oldu

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Roman ve öyküleri sinemamıza ilhâm olmuş Adanalı yazar Orhan Kemal’in anısını yaşatmak adına verilen ve sinemamıza kattıkları emek ve eserler adına sinema emekçilerine sunulan ödüller bu yıl; yönetmen, genel koordinatör, yönetmen yardımcısı, senarist, görüntü yardımcısı ve oyuncu yönetmeni Muzaffer Hiçdurmaz’a, oyuncu Güler Ökten’e ve oyuncu, tiyatro yönetmeni ve seslendirme sanatçısı Mazlum Kiper’e verildi.

Orhan Kemal Emek Ödülleri, festivalin 23 Eylül Pazartesi akşamı düzenlenecek Açılış Töreni’nde sahiplerini bulacak.

ÜÇ DEĞERLİ SİNEMACIYA EMEK ÖDÜLÜ

Festival Yürütme Kurulu’nun yaptığı açıklamada “31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Orhan Kemal Emek Ödülleri’ni üç değerli sinemacıya vermekten büyük bir onur ve mutluluk duyuyoruz” dendi ve ödül gerekçeleri şu sözlerle açıklandı:

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GERÇEK BİR SİNEMA EMEKÇİSİ

Henüz 14 yaşında tanıştığı film setlerinde genel koordinatör, oyuncu, senarist, görüntü yardımcılığı ve oyuncu yönetmenliği görevlerinde çalışmış, Lütfi Ö. Akad’dan Şerif Gören’e, Bilge Olgaç’tan Ertem Eğilmez’e, sinemamızın ustalarına yönetmenlik yardımcılığı yapan ve Pier Paolo Passolini, Elia Kazan ve Jules Dassin gibi yönetmenlerle uluslararası projelerde çalışan, 80’lerin olay yaratan filmlerinden “Çark”ın yönetmeni de olan sinema emekçisi Muzaffer Hiçdurmaz’a;

KARAKTER OYUNCULUĞUNUN EN İYİLERİNDEN

Babası Kani Kıpçak’ın yönettiği “Ölünceye Kadar Seninim” filmiyle 6 yaşındayken başlayan oyunculuk tutkusunu, 1960 yılından itibaren tiyatro sahnelerine taşımış, sinemamızda “Kırık Bir Aşk Hikayesi”, “At”, “Ses”, “Sürü”, “Bekçi”, “Ali”, “Kaçıklık Diploması”, “Güle Güle” gibi klasikleşmiş filmlerle başarısını sürdürmüş ve ekranlarda “Bizimkiler”, “Cahide”, “Geçmiş Bahar Mimozaları”, “Yaprak Dökümü”, “Leyla ile Mecnun” gibi dizilerde beğeniyle izlediğimiz, sinemamızın en önemli karakter oyuncularından Güler Ökten’e ve

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SESİYLE DE HAFIZALARIMIZDA

Genel sanat yönetmenliği de yaptığı Şehir Tiyatroları’nda birçok başarılı oyuna imza atan, “Hollywood Kaçakları”, “Abuzer Kadayıf”, “Yabancı Damat” gibi birçok film ve dizide izlediğimiz, sinemamızda Eşref Kolçak ve Tanju Gürsu gibi aktörlere ve sayısız yabancı film, belgesel ve diziye sesiyle hayat vermiş, özellikle “Yüzüklerin Efendisi” serisinde ‘Saruman’ karakterini seslendirmesiyle de hafızalarımıza kazınan Mazlum Kiper’e 31. Adana Uluslararası Altın Koza Film Festivali’nin Orhan Kemal Emek Ödülü’nün takdim edilmesine karar verilmiştir.



Orhan Kemal Emek Ödülleri, festivalin Açılış Töreni de olan 23 Eylül Pazartesi akşamı sahiplerini bulacak.