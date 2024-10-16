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Adana 9. Şehir Tiyatroları Festivali başladı

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#Adana#Adana Şehir Tiyatroları#Tiyatro
Adana 9. Şehir Tiyatroları Festivali başladı
Erdal Fernergiz
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2024 09:24

Festivaller fuarlar kenti Adana’da Şehir Tiyatroları Festivali’nin 9’uncusu perdelerini izleyicilere açtı. 5 Kasım’da sona erecek olan 9. Şehir Tiyatroları Festivali’ne Türkiye’nin her köşesinden, birbirinden değerli ve seçkin şehir tiyatroları sanatseverlerle buluşacak. Festivalin açılışında “Uçurtmanın Kuyruğu” adlı oyun sergilendi. 17 farklı şehir tiyatrosunun birbirinden etkiyici oyunlarının sergileneceği festival ile Adana adeta tiyatroya doyacak.

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DUAYEN SANATÇI ZİHNİ GÖKTAY’A PLAKET 

Çok sayıda sanatsever, tiyatro yazarı, yönetmen ve oyuncunun katılımı ile Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda gerçekleşen festivalin açılış törenine, duayen sanatçı Zihni Göktay da katıldı. Göktay’a; tiyatroya vermiş olduğu emeklerinden dolayı “Adana’da Olmak Ya Da Olmamak” başlıklı teşekkür plaketi Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tarafından sunuldu. 

Adana 9. Şehir Tiyatroları Festivali başladı

ADANA GÜZEL BİR ŞEHİR 

Göktay, “İnsanı insana, insanla anlatan yalansız dolansız montajsız bir sanatın erbabı olmak için 60 senedir emekli olmama rağmen çalışıyorum, çalışmaya devam edeceğim. Bu güzel şehir, Adana; seyircisinin beslemesiyle büyüyen bir tiyatroya sahip olduğu için daha çok doğuracaktır, kendine daha çok yer tutacaktır” ifadelerini kullandı. 

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Adana 9. Şehir Tiyatroları Festivali başladı

SANATA DEĞER VEREN KENT 

Kentin 5 yıllık stratejik eylem planını üç temel ayak olan; “Varsıl, Güvenli ve Keyifli Adana” üzerine inşa ettiklerini açıklayan Başkan Zeydan Karalar, “Adana gibi sanata değer veren, sanatçı yetiştiren, sanat öngörüsüne sahip şehrimle ve Adanalı olmakla gurur duyuyorum. Hem Adana’yı hem de Adana insanını çok seviyorum; mert, delikanlı, bir o kadar da hoşgörü sahibi olan insanlarımızla gurur duyuyoruz” diye konuştu. 

Adana 9. Şehir Tiyatroları Festivali başladı

SANAT, TOPLUMLARIN ORTAK DİLİDİR 

Sanatın toplumların ortak dili olduğu gerçekliğine de dikkat çeken Başkan Zeydan Karalar, Adana’nın farklı kültürleri bir arada barındırdığını, sanatın da bu hoşgörü iklimini sağlayan en önemli enstrümanlardan biri olduğunu vurguladı. Başkan Zeydan Karalar, “Sanata verdiği önemden dolayı Adana ile gurur duyuyorum. Adana, o kadar çok farklı görüşte insanı bir arada barındırıyor ve barış içinde yaşatıyor ki! Adana tam bir hoşgörü kenti, Cumhuriyet kenti ve Atatürk kentidir. İyi seyirler, güzel günler, barış dolu, kardeşlik dolu, sevgi dolu günler diliyorum” dedi.

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Adana 9. Şehir Tiyatroları Festivali başladı

Adana 9. Şehir Tiyatroları Festivali başladı

Adana 9. Şehir Tiyatroları Festivali başladı

Adana 9. Şehir Tiyatroları Festivali başladı

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#Adana#Adana Şehir Tiyatroları#Tiyatro

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