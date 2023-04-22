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Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 28 Nisan'da açılacak

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#Adana#Adana Büyükşehir Belediyesi#Köprü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2023 10:07

TÜRKİYE'nin en büyük 4'üncü köprüsü olacak Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sona gelindi. 1669 metre uzunluğundaki 6 şeritlik köprü, 28 Nisan'da hizmete açılacak.

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Adana Büyükşehir Belediyesi'nce 2016 yılında temeli atılan, 3 yılda 3'te 1'i tamamlanan Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, maddi yetersizlikler gerekçesiyle askıya alındı. Mevcut haliyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredilen köprüye 700 milyon TL'lik kaynak aktarımı yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından 20 Ağustos 2020'de ihaleye çıkılıp, inşaata yeniden başlandı.

Kentin trafik yükünü büyük ölçüde rahatlatacak olan Türkiye'nin en uzun 4'üncü köprüsü, büyük ölçüde tamamlandı. 3 şerit gidiş, 3 şerit dönüş şeklinde tasarlanan, ortasına raylı sistem projelendirilen köprü, 1 milyar 350 milyon TL'ye mal olacak. Köprü, Çukurova Üniversitesi, Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Şehir Hastanesi ve mevcut Adana-Mersin Otoyolu'na kesintisiz bağlantı sağlayacak. 1669 metre uzunluğundaki 6 şeritlik köprü, 28 Nisan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile hizmete açılacak.

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#Adana#Adana Büyükşehir Belediyesi#Köprü

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