A’dan Z’ye Türkiye’nin pozisyonu

Ankara bu süreçte hem sahadaki gelişmeleri yakından izleyen, sınır güvenliğini en üst düzeyde sağlayan hem de gerilimin daha geniş savaşa dönüşmesini önlemek için diplomasi ve diyalog kanallarını açık tutan bir pozisyon izliyor. Ankara’da yapılan değerlendirmelere göre Türkiye’nin savaş karşısındaki temel yaklaşımı şöyle özetleniyor:

TARAF DEĞİLİZ: Ankara, krizin dışında kalırken gelişmeleri yakından izlemekte ve bölgesel istikrarın korunmasına odaklanıyor. İran’dan Türkiye’ye yönelen balistik füzenin bir “sahte bayrak operasyonu (false flag)” olmadığı belirtiliyor. İran tarafının da olayın ardından durumu kabul ederek, özür dilediği not düşülüyor.

ÖNCELİK DİPLOMASİ: Türkiye, krizin çözümünde diyalog ve diplomasiye öncelik verirken ulusal güvenliğini ilgilendiren tüm önlemleri eşzamanlı olarak uyguluyor. Şu anda bir göç dalgası yok, ancak hazırlık var. Şu aşamada İran kaynaklı bir göç hareketi söz konusu değil. Buna karşın sınır hattında olası gelişmelere karşı gerekli tüm güvenlik önlemleri alındı.

HAVA SAHASI ÖNLEMLERİ: Türkiye, hava sahasının korunması amacıyla hem ulusal imkânları hem de NATO müttefikleriyle yürütülen koordinasyonu devreye soktu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da ilgili kurumlara gerekli talimatları verdi.

ARABULUCULUK ROLÜ: Türkiye, ABD’den İran’a kadar farklı aktörlerle diyalog kurabilen nadir ülkelerden biri. Krizin sönümlenmeye başlaması halinde Türkiye’nin en etkili arabulucu aktörlerden biri olabileceği değerlendiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yürüttüğü diplomasi ve liderliğinin, krizin Türkiye’ye sirayet etmemesi ve ülkenin çatışmanın içine çekilmemesinde önemli rol oynadığı da belirtiliyor.

KÜRT GRUPLAR RADARDA: Çatışma ortamına Irak ve İran’daki bazı Kürt grupların dahil edilme çabası da Ankara’nın radarında. Böyle bir senaryonun hem söz konusu gruplar hem bölge için olumsuz sonuçlar doğuracağı değerlendiriliyor. Türkiye bu durumu yakından takip ederken, çeşitli senaryolara göre hazırlıklarını yapıyor. İsrail ve ABD’nin bazı Kürt gruplarını çekmeye çalıştığı tuzağın aynı zamanda “Terörsüz Türkiye” sürecinde Türkler ve Kürtlerin güçlendirdiği birlik ve kardeşlik duygusunu da hedef aldığına dikkat çekiliyor.

MSB: KKTC’YE F-16’LAR KONUŞLANABİLİR

- MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, ABD-İsrail ile İran savaşında yaşanan gelişmeler doğrultusunda F-16 uçaklarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne konuşlanmasının değerlendirildiğini açıkladı. Bakanlık kaynaklarından yapılan açıklamada, “Son gelişmeler kapsamında KKTC’nin güvenliğinin sağlanması için kademeli planlamalar yapılmaktadır. F-16 uçaklarının adaya konuşlanması değerlendirilen hususlardan biridir” ifadelerine yer verildi.