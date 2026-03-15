A’dan Z’ye etkinlik rehberi… Dolu dolu bir tatil için

YAKLAŞIK 18 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen için ara tatil cuma günü başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre bayramla birleşen tatil resmi olarak 16-20 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek. Hafta sonlarıyla beraber 9 gün sürecek tatil boyunca, Türkiye’nin birçok kentinde öğrenciler için hem eğlenceli hem de yeni deneyimler sunacak pek çok etkinlik düzenlenecek. Öğrenci ve veliler, okulların açılacağı 23 Mart Pazartesi gününe kadar sürecek tatili, tiyatro oyunlarından bilim etkinliklerine, müze gezilerinden atölyelere kadar uzanan seçeneklerle dolu dolu geçirebilecek.

SANAT OKULU: ‘Ara Tatil Sanat Okulu’ İstanbul Modern’de 16 Mart’ta başlıyor. 7–10 yaş aralığındaki çocukları kapsayan bu etkinlikte öğrenciler, müze eğitimcileriyle birlikte sanatı yorumlayabilecek ve sanatsal üretimler gerçekleştirecekleri atölye çalışmalarında yer alabilecek.

Gözden Kaçmasın Benim gözümde İlber Hoca Haberi görüntüle

OYUN, MÜZİK, DRAMA: İstanbul Atatürk Kültür Merkezi, çocukları sanatla buluşturuyor. 16-18 Mart’ta 7-11 yaş arası için ‘Çizgi Roman Hikâyesi’ ile 21 Mart’ta ‘Karalamanın Sanat Yolculuğu: Resimli Drama Atölyesi’, 4-6 yaş grubuna yönelik 21 Mart’ta ‘Pazar Duyumcuları: Yaratıcı Drama Atölyesi’ ve 22 Mart’ta aynı yaş grubu için ‘Müziğin Kalbine Yolculuk: Oyun ve Ritim Atölyesi’ gerçekleştirecek. Çocuklar bu atölyelerle hem eğlenceli hem de öğretici bir dünyaya adım atabilecek.

DÜŞLERDEKİ ŞEHİRLER: İstanbul’daki Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde 3-5 yaş aralığındaki çocuklar, 17 Mart’ta düzenlenecek ‘Müziğin Renkleri’ atölyesinde müzik enstrümanları maketi tasarlayacak. 22 Mart’ta 8-12 yaş aralığındaki çocuklar için düzenlenecek ‘Renkli Şehir Haritaları’ atölyesindeyse öğrenciler, Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Eren Eyüboğlu’nun şehir resimlerini inceleyecek ve kendi düşlerindeki şehirleri tasarlayacak.

KUŞLARIN GİZLİ EVLERİ: Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Bilgi Ağacı eğitim biriminin düzenlediği çocuk atölyesi, 17 Mart’ta İzmir’deki ÇEKÜL Birgi Çevre, Kültür ve Sanat Evi’nde yapılacak. Kuşların gizli evleri atölyesinde 8-11 yaş arasındaki çocuklar kendi kuş evlerini tasarlamak için buluşacak. Çocuklar bu atölyede en sık karşılaştıkları kuşları yakından tanıyacak.

TARİH ATÖLYESİ: Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Eğitim Merkezi Bilim ve Teknoloji Atölyeleri’nde 17 Mart’ta 6-9 yaş aralığına yönelik ‘Kimyanın Ritmi: Renklerin Dansı’, 18 Mart’ta 9-13 yaş grubu öğrencilerine yönelik ‘Tarih Atölyesi: Çanakkale Destanı’ etkinliği, 19 Mart’ta da 10-12 yaş aralığındaki çocuklar için ‘Keçeden Çanta Yapımı’ atölyesi düzenlenecek.

Gözden Kaçmasın Kilo vermenin sırrı mutfakta değil zihinde Haberi görüntüle

PERDE ÇOCUKLAR İÇİN AÇILIYOR

Ara tatil boyunca birçok farklı ilde sahnelenecek çocuk tiyatrolarından bazıları şöyle:

- 15 Mart Aydın Kuşadası Belediyesi ‘Royal Sirki’

- 15 Mart Denizli Nihat Zeybekçi Kültür Merkezi ‘Paw Petrol Dostluk Devriyesi’

- 18 Mart Bursa Podyum Sanat Mahal ‘Sermet Erkin – Çocuklar İçin İnteraktif İllüzyon Gösterisi’

- 21 Mart Ankara Çukurambar Kültür ve Sanat Merkezi ‘Bubble Show’