'Adamcağız' polemiği! ‘Bizde adamcağız yok insan gibi insan var’

Bizde ‘adamcağız’ yok, bizde insan gibi insan var” dedi. Öztrak dün CHP Merkez Yönetim Kurulu’nun toplantısı sürerken düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

BİZDE TEK ADAM YOK

“Bizden tek adam çıkmaz. Bizim Genel Başkanımız Anayasa’nın etrafını dolanıp Anayasa Mahkemesi’ne kendi istediği üyeyi ışınlamaz. Bizim Genel Başkanımız TBMM’yi, milletvekillerini vesayet altına almaya kalkmaz. Bizim Genel Başkanımız seçim kaybettiğinde mızıkçılık hiç yapmaz. Bizim Genel Başkanımız tarafsızlık yemini edip ondan sonra da partisinin kongrelerine katılmaz. Bizim Genel Başkanımız önüne gelene terörist iftirası atmaz. Bizde tek adam yok, bizde ‘adamcağız’ yok, bizde insan gibi insan var.

CHP ÜLKENİN SİGORTASI

Milletimiz hasretle beklediği sandık önüne gelince herkese yerini gösterecek, Erdoğan’ı evine gönderecek, CHP’yi iş başına getirecek. CHP çok açık söyleyeyim, bu ülkenin sigortasıdır. Biz bu ülkeye hakkı, hukuku adaleti getirmenin, gerçek demokrasiyi getirmenin mücadelesini veriyoruz. Öyle zannediyorum ki Erdoğan’ın geçen hafta başlayan darbe paranoyası geçmiş, CHP paranoyası ise devam ediyor.

İNSANDA VEFA OLUR

Anlaşılan Erdoğan herkesi kör, alemi sersem sanıyor. Devri iktidarında 62 milyar dolara sattığı kuruluşlar kimlerin eseriydi? Kendi eseri miydi? İnsanda vefa diye bir şey olur. Bugün yönetim kurulu başkanı olarak başına geçip oturduğu Türkiye Varlık Fonu’nun bünyesindeki mülkler kime ait?

HDP BİNASINDAKİ ÖCALAN AFİŞİ

(Öcalan afişlerinin asılı olduğu HDP Esenyurt teşkilatına operasyon) Terör örgütü mensuplarının resimlerinin, terör örgütü simgelerinin propaganda malzemeleri olarak kullanılmasını makul görmemiz mümkün değil. Türkiye’de herkesin terörle arasına mesafe koymasını bekleriz. Bundan da hiç kimse muaf değildir.”