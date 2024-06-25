Adalılara Azmanbüs sunumu yapacak

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Metro İstanbul’un Tren Sürücüleri Eğitim Programı’nı başarıyla tamamlayan 101’i kadın 200 tren sürücüsünün bröve törenine katıldı. Tören sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, Büyükada’da hizmete giren elektrikli minibüslerle ilgili soru üzerine özetle şunları söyledi:

“Adalar halkının ya da orada bir kısım vatandaşımızın tepkisini elbette duyuyorum, hissediyorum ve anlıyorum. L tipi araçlar şu anda ülkemizde ruhsatlanabilen araçlar değil. Bundan iki ay önce geçici izin süreleri doldu. M tipi araç dediğimiz ama çevreye duyarlı, elektrikle çalışan, sessiz ve güvenlik koşullarını sağlayan ve lisanslanabilen tek araç tipi buydu. Toplu taşıma sağlama mecburiyetimiz var. Adalar halkına bu bilgileri aktaran bir sunumum da olacak. M tipi araçlar, Floransa’da, Roma’da, Bordeaux ve bunun gibi bir kısım tarihi şehirlerin tarihi bölgelerinde kullanılan araçlardır.”

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KILIÇDAROĞLU ZİYARETİ: BU MERAKA HAYRET EDİYORUM

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret edeceğine ilişkin soruya ise İmamoğlu, “Önceki dönem Sayın Genel Başkanımızla, Kurban Bayramı’nda kendisini arayarak bayramlaştık. Bayramlaştığımız esnada da ‘Artık Ankara’ya daha sık geleceğim. Türkiye Belediyeler Birliği görevinden ötürü ve geldiğimiz bu esnada olabilirse bir yemekte sohbet etmeyi arzu ederim’ dedim kendisine. O da ‘memnuniyetle’ dedi. Ama net olarak tarih yok. Yani benim tek arzum var; önceki dönem genel başkanımızla aramızdaki münasebetin yanlış anlaşılmalardan uzak, samimi bir ilişkide yürüdüğünü ve bunu da bir yemek yiyerek gayet samimi bir ortamda toparlama girişimiydi. Yani bu, iki ülke cumhurbaşkanının görüşme muhabbeti değil. Önceki dönem genel başkanı ile İstanbul belediye başkanı arasındaki bir dost muhabbeti. Bu kadar merak edilmesini de hayret ediyorum” diye yanıtladı.