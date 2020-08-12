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Haber Giriş: 12.08.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Adalet’ten Kızılay’a kan bağışı

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Adalet’ten Kızılay’a kan bağışı
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bakanlık merkez teşkilatta görevli yargı mensupları ve personelle Türk Kızılayı işbirliğinde başlatılan kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Bakanlık ana binası bahçesinde oluşturulan platformda, Adalet Bakanlığı personelinden kan bağışı alındı. Kan bağışı yapan Adalet Bakanı Gül, COVID-19 nedeniyle stoklarda yaşanan sıkıntının giderilmesi için tüm vatandaşlara çağrı yaparak “Koronavirüsle mücadele ederken kan bağışlarında ciddi anlamda azalma oldu. Kızılayımızın da çağrıları ile çok duyarlı vatandaşlarımız kan bağışlayarak stoklara çok büyük destek verdiler. Bizler de bu konuda Adalet Bakanlığı ve tüm personelimiz olarak özellikle koronavirüsle mücadele ile birlikte kan bağışına destek verdik” dedi.

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