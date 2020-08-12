Adalet’ten Kızılay’a kan bağışı

Bakanlık ana binası bahçesinde oluşturulan platformda, Adalet Bakanlığı personelinden kan bağışı alındı. Kan bağışı yapan Adalet Bakanı Gül, COVID-19 nedeniyle stoklarda yaşanan sıkıntının giderilmesi için tüm vatandaşlara çağrı yaparak “Koronavirüsle mücadele ederken kan bağışlarında ciddi anlamda azalma oldu. Kızılayımızın da çağrıları ile çok duyarlı vatandaşlarımız kan bağışlayarak stoklara çok büyük destek verdiler. Bizler de bu konuda Adalet Bakanlığı ve tüm personelimiz olarak özellikle koronavirüsle mücadele ile birlikte kan bağışına destek verdik” dedi.