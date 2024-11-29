Adalette yeni ceza sistemi yolda

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Bakan Tunç, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki dünkü bakanlık bütçesini sunuş konuşmasında, “Önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacak olan Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Stratejimiz kapsamında 2028 yılına kadar olan sürede başta ceza adaleti sistemi olmak üzere birçok düzenleme önerisini gündeme getireceğiz” dedi.

TUTUKLAMA TEDBİRİ

- Bakan Tunç, hazırlıkları süren kanun taslağı ile de tutuklama tedbirinin toplumsal huzuru ve kamu düzenini koruyacak şekilde yeniden ele alınacağını, cezaların caydırıcılığı kapsamında hükümlülerin denetimli serbestlikten faydalanabilmesi için asgari bir süre ceza infaz kurumunda kalma zorunluluğunu getirileceğini belirtti. Bakan Tunç özetle şunları söyledi:

TRAFİK VE SİLAH CEZALARI

- “Ceza adaleti sisteminin etkinliğine yönelik reformlarımıza devam ediyoruz. Çalışmaları kısa bir süre içerisinde gündeme getirerek, TBMM’ye arz edeceğiz. Kanun taslağı ile trafikte yol kesme, alkol ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullanma, meskûn mahalde silahla ateş etme, tehdit, kasten yaralama neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama ve taksirle yaralama suçlarının cezalarını artırıyoruz.

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- Ehliyetsiz araç kullanma, trafikte tehlikeli araç kullanma, ruhsatsız yivsiz tüfek bulundurma ya da taşıma izinsiz kurusıkı tabanca taşıma ve ateş etme için verilen idari para cezalarını artırıyoruz. Bilişim sistemi ve telefon dolandırıcılıklarının önüne geçilmesi gibi caydırıcılığı güçlendiren düzenlemeler de yer alıyor.

12 MİLYON KARAR VERİLDİ

- Bugün itibarıyla yargıda toplam 11 milyon 845 bin derdest dosya bulunmaktadır. Bu ağır iş yüküne rağmen yıl içerisinde yargı teşkilatımız, ilk derece, istinaf ve temyiz aşamalarında toplam 12 milyon 113 bin dosyada karar vermiştir.

24 BİN 691 HÂKİM VE SAVCI

- Hâkim ve savcı yardımcılığı sistemini de bu yıl hayata geçirdik. Yeni sistemle, 2 yıl süren hâkim ve savcı adaylığı yerine yaklaşık 1 yılı Adalet Akademisi’nde, 2 yılı da adliyelerde tecrübeli hâkim ve savcılarımızın yanında usta-çırak ilişkisi içerisinde geçirilecek bir mesleğe hazırlık dönemi uygulamasını başlatmış bulunuyoruz. Bu yıl sonunda 1000 hâkim ve savcı yardımcısı alımı için 21-22 Aralık tarihlerinde sınav yapılacak. 2002’de 9 bin 349 olan hâkim ve savcı sayısını 24 bin 691’e yükselttik.”

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Görüşmede Öcalan’a “umut hakkı” da tartışıldı. CHP’li Zeynel Emre, Bakan Tunç’a, “Bizim hukukumuzda umut hakkı diye bir şey var mıdır?” diye sordu. DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş ise umut hakkı konusundaki kanun teklifleri olduğunu anımsattı. MHP’li Feti Yıldız da “Umut hakkı suçluların iadesinde uluslararası mahkemelerde büyük engel önümüzde” diyerek destek verdi.

MHP’DEN KAYYUM VE AF ÖNERİLERİ

- MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, görüşmede belediyelere kayyum atanmasına ilişkin yeni düzenleme yapılmasını önerdi. Yıldız tartışmaların önlenmesi için Seçim ve Siyasi Partiler Kanunu’nun soğukkanlılıkla yeniden ele alınmasını önerdi.

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Fethi Yıldız ayrıca “Siyasi görüşüne, inancına bakılmadan tek başına hayatını idame ettirmekten aciz halde bulunan yaşlı ve hasta hükümlülerin infaz ertelemesi yapılmalı” önerisinde de bulundu.