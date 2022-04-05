Adalette ‘usta-çırak’ dönemi

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ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, dün Türkiye Adalet Akademisi’nde (TAA) düzenlenen 25’inci Dönem Adli Yargı Adayları Son Dönem Eğitimi ile 16’ncı Dönem İdari Yargı Hazırlık Eğitimi açılış törenine katıldı. Bozdağ, hâkim ve savcı adaylarına, “Anayasamızın adamı olun, kanunlarımızın adamı olun, hukukumuzun adamı olun, adaletimizin adamı olun. Devletimize ve milletimize sahip olun. Ve bunlardan asla taviz vermeyin” diye seslendi. Getirilecek yeni sistemi de ayrıntılı olarak anlattı. Hâkim ve savcı yardımcılığı konusundaki çalışmaların tamamlandığını hatırlatan Bozdağ, şöyle devam etti:

1 OCAK’TA BAŞLAYACAK

“Önümüzdeki dönemde hâkim ve savcı yardımcılığı müessesini hayata geçirme konusunda kararlıyız. Konunun üzerinde çalışıyoruz. İnşallah bu sene içerisinde hâkim ve savcı yardımcılığı müessesesini sistemimize kazandırmayı planlıyoruz. 1 Ocak 2023’ten itibaren yürürlüğe girmesini hedeflediğimiz bu sistemde, sınavını kazananlar hâkim ve savcı yardımcısı olarak eğitici hâkimlerin bulunduğu adliyelere atanacaklar ve oralarda eğitimlerini sürdürecekler. Asgari 3 yıl bir eğitim süresi olacak. Bunun belli bir süresi bugünkü gibi Adalet Akademisi’nde ama diğer kısmı doğrudan hâkim ve savcı nezdinde olacak. Bir hâkim ve savcı nezdinde de en az 2 hâkim ya da savcı yardımcısı olacak. Bugün olduğu gibi çok sayıda hâkim ve savcı adayını bir mahkemeye gönderme gibi bir sistemi ortadan kaldırıyoruz ve bir nevi usta-çırak ilişkisi içerisinde en az 2 yıl pratiğin bizzat içinde kalmalarını hedefliyoruz.”