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Adaletspor ile Pendik Ampute karşı karşıya

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#Pendik Belediyesi#Adaletspor#Ampute Futbol Takımı
Adaletspor ile Pendik Ampute karşı karşıya
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2022 07:00

Hâkim ve savcılar ile Pendik Belediyesi Ampute Futbol Takımı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle dostluk maçı yaptı. Pendik Kaymakamı Hülya Kaya ve Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’in de sahaya çıktığı maçı ampute takımı 4-3 kazandı.

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3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Pendik Belediye Başkanlığı işbirliğinde anlamlı bir etkinliğe imza atıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcı vekilleri, hâkimler ve savcılardan oluşan takım ile Pendik Kaymakamı Hülya Kaya ve Belediye Başkanı Ahmet Cin’in de oynadığı Pendik Belediyesi Ampute takımları arasında dostluk maçı yapıldı. Maçı eski futbol hakemi Ahmet Çakar ile Cüneyt Çakır yönetti.

Adaletspor ile Pendik Ampute karşı karşıya

Maçın başında bir süre ampute takımında oynayan Pendik Kaymakamı Hülya Kaya, “Bugün çok güzel bir aktivite için bir aradayız. Amacımız beraber ne yapabiliriz, bunu göstermek istedik. Yeter ki biz kafamızdaki engelleri kaldıralım. Engelli diye bir şey yok salonda. Yeter ki bununla ilgili her türlü şartı donanımı hazırlayalım” dedi. Ampute takımında oynayan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin de “Ampute takımımızın başarıları devam ediyor” diye konuştu.

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Adaletspor ile Pendik Ampute karşı karşıya

BEYNİMİZDEKİ ENGELLER

Anadolu Adliyesi Başsavcı Vekili İhsan Kamil Akçadırcı da “Türk milleti kendine inandıktan sonra neler yapacağını göstermiştir.Biz onlarla gurur duyuyoruz. Önemli olan beynimizdeki ve gönlümüzdeki engelleri kaldırmak” dedi Ahmet Çakar ise “Öncelikle Pendik Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum. Bir vatandaş olarak minnettarım. Hayatımda yönettiğim belki manevi yönden en önemli, en yüksek kaliteli maç” diye konuştu.

 

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#Pendik Belediyesi#Adaletspor#Ampute Futbol Takımı

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