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‘Adaletin takipçisi olmaya devam edeceğiz’

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#CHP#Metin Lokumcu#Hopa
‘Adaletin takipçisi olmaya devam edeceğiz’
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2024 07:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün görülen Metin Lokumcu davasına ilişkin açıklama yaptı.

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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özel, “Metin Lokumcu davasında tüm sanıklara verilen beraat kararının hukuka ve vicdanlara uygun olmadığı açıktır. Bu davanın tüm yargı aşamalarında adaletin takipçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.

Artvin’in Hopa ilçesinde 2011’deki gösteride biber gazıyla fenalaşan emekli öğretmen Metin Lokumcu’nun ölümüne ilişkin davada Trabzon 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi, dün görülen duruşmada olayda müdahalenin orantılı olduğuna kanaat getirerek, 13 polis hakkında ayrı ayrı beraat kararı vermişti.

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#CHP#Metin Lokumcu#Hopa

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