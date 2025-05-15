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Adaletin sesi Atina’ya ulaştı

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#Hasan İplikçioğlu#Adana#Ferhat Akbey
Adaletin sesi Atina’ya ulaştı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2025 07:00

Adana’da 10 ay önce hasmı Kamuran Polat ile girdiği silahlı çatışmada, marketten dönen Hasan İplikçioğlu’nun ölümüne neden olduğu öne sürülen Ferhat Akbey’in Yunanistan’a kaçtığı belirlendi. Cep telefonu numarasına ulaşılan Akbey, cinayet dedektifinin, “Ülkene dön. Cezanı vatanında çek” sözüyle ikna olup Türkiye’ye dönerek teslim oldu.

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ADANA Yüreğir’de sosyal medyada küfürleştikleri ileri sürülen Kamuran Polat (46) ile Ferhat Akbey (44) arasında husumet başladı. Geçen yıl 4 Temmuz’da motosikletle evine giden Polat, hasmının karşı yönden geldiğini görünce tabancayla ateş açtı. Akbey de tabancasıyla karşılık verince caddede çatışma çıktı. Silahlardan çıkan kurşunlar, market alışverişinden dönen Hasan İplikçioğlu’nun (47) göğsüne, evinin balkonunda oturan Necla E.’nin (41) de eline isabet etti. İplikçioğlu hayatını kaybederken Akbey ile Polat ise kaçtı. Hastanede tedavisi yapılan Necla E. ise taburcu edildi. Öte yandan, polisin peşine düştüğü şüphelilerden Kamuran Polat, 6 Temmuz’da başka bir hasmı tarafından yapılan Kalaşnikoflu saldırıda hayatını kaybetti.

YUNANİSTAN’A KAÇTI

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Soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, diğer şüpheli Ferhat Akbey’in, sokaktaki çatışmanın ardından Edirne’ye gidip yasadışı yollarla Yunanistan’a kaçtığını tespit etti. Bir süre mülteci kampında kaldıktan sonra geçici kimlikle Atina’da yaşamaya başladığı belirlenen Akbey’in, cep telefonu numarasına ulaşıldı. Cinayet dedektifi, Akbey ile 2 ay boyunca mesajlaşıp konuşarak çok sayıda görüşme yaptı. Dedektif, “Ülkene dön. Cezanı vatanında çek” sözüyle Ferhat Akbey’i ikna etti.

Adaletin sesi Atina’ya ulaştı
Ferhat Akbey yolda karşılaştığı hasmıyla silahlı çatışmaya girmişti-Kurşunların arasında kalan Hasan İplikçioğlu hayatını kaybetmişti.

UÇAKLA GELDİ

Teslim olmaya karar veren Akbey, Atina’dan uçağa binerek İstanbul’a döndü. Adana’dan giden ekip, İstanbul Havalimanı’nda karşıladığı şüpheli Akbey’i gözaltına aldı. Polisle birlikte Adana’ya dönen Akbey, ifadesinde olayda silah kullandığı belirlenmesine rağmen “Hasım olduğum kişi bana ateş etti. Ben karşılık vermedim. Kimseyi öldürmedim” dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ferhat Akbey, tutuklandı.

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#Hasan İplikçioğlu#Adana#Ferhat Akbey

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