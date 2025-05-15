Adaletin sesi Atina’ya ulaştı

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ADANA Yüreğir’de sosyal medyada küfürleştikleri ileri sürülen Kamuran Polat (46) ile Ferhat Akbey (44) arasında husumet başladı. Geçen yıl 4 Temmuz’da motosikletle evine giden Polat, hasmının karşı yönden geldiğini görünce tabancayla ateş açtı. Akbey de tabancasıyla karşılık verince caddede çatışma çıktı. Silahlardan çıkan kurşunlar, market alışverişinden dönen Hasan İplikçioğlu’nun (47) göğsüne, evinin balkonunda oturan Necla E.’nin (41) de eline isabet etti. İplikçioğlu hayatını kaybederken Akbey ile Polat ise kaçtı. Hastanede tedavisi yapılan Necla E. ise taburcu edildi. Öte yandan, polisin peşine düştüğü şüphelilerden Kamuran Polat, 6 Temmuz’da başka bir hasmı tarafından yapılan Kalaşnikoflu saldırıda hayatını kaybetti.

YUNANİSTAN’A KAÇTI

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Soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, diğer şüpheli Ferhat Akbey’in, sokaktaki çatışmanın ardından Edirne’ye gidip yasadışı yollarla Yunanistan’a kaçtığını tespit etti. Bir süre mülteci kampında kaldıktan sonra geçici kimlikle Atina’da yaşamaya başladığı belirlenen Akbey’in, cep telefonu numarasına ulaşıldı. Cinayet dedektifi, Akbey ile 2 ay boyunca mesajlaşıp konuşarak çok sayıda görüşme yaptı. Dedektif, “Ülkene dön. Cezanı vatanında çek” sözüyle Ferhat Akbey’i ikna etti.

Ferhat Akbey yolda karşılaştığı hasmıyla silahlı çatışmaya girmişti-Kurşunların arasında kalan Hasan İplikçioğlu hayatını kaybetmişti.

UÇAKLA GELDİ

Teslim olmaya karar veren Akbey, Atina’dan uçağa binerek İstanbul’a döndü. Adana’dan giden ekip, İstanbul Havalimanı’nda karşıladığı şüpheli Akbey’i gözaltına aldı. Polisle birlikte Adana’ya dönen Akbey, ifadesinde olayda silah kullandığı belirlenmesine rağmen “Hasım olduğum kişi bana ateş etti. Ben karşılık vermedim. Kimseyi öldürmedim” dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ferhat Akbey, tutuklandı.